Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Российский полузащитник Зумакулов раскрыл размер зарплат в чемпионате Монголии

    Футболист Алим Зумакулов рассказал о своем опыте выступлений в Монголии.

    • 30-летний россиянин выступал за «Андууд Сити» и «Кхаан Канс».
    • Сейчас он играет в чемпионате Тайваня.

    «Выходило чуть больше, чем в КФК. Поехал посмотреть на футбол в Азии. Не всe измеряется деньгами. Там трансляции матчей, какая-то движуха постоянно происходит, есть футбольная жизнь.

    Лучшие игроки – легионеры, естественно, – получают по 1-1,5 тысячи долларов, это хорошие деньги. Я знаю кучу пацанов, которые в ПФЛ играют по десять лет и даже по 50 тысяч не зарабатывают.

    Фото с чеком на 30 миллионов тугриков? Это призовые на всех, конечно! Много это или мало – не знаю. Есть страны, где и этого никому не дадут. А есть Ближний Восток, где это сущие копейки.

    Монголия – не дорогое место, на жизнь много не нужно. Если тебе как футболисту предоставляют апартаменты и нет проблем с визой, остаeтся только питаться.

    150 долларов в месяц на продукты и кафе хватит с головой. То есть с условной зарплатой в 500 баксов ты в Монголии будешь чувствовать себя комфортно. В России на эти деньги не в каждом городе выживешь», – сказал Зумакулов.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:25
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11444

      Алексей З 55 минут назад

      Зачем это здесь ?
      В КНДР какие зп, миска риса ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +528

      Октавиус > Алексей З 47 минут назад

      предлагаешь не публиковать новости, если они неинтересны конкретно тебе?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1347

      jek718875 1 час назад

      Вот истинные зарплаты для наших игрочишек,а то зажрались

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11