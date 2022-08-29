Российский полузащитник Зумакулов раскрыл размер зарплат в чемпионате Монголии

Футболист Алим Зумакулов рассказал о своем опыте выступлений в Монголии.

30-летний россиянин выступал за «Андууд Сити» и «Кхаан Канс».

Сейчас он играет в чемпионате Тайваня.

«Выходило чуть больше, чем в КФК. Поехал посмотреть на футбол в Азии. Не всe измеряется деньгами. Там трансляции матчей, какая-то движуха постоянно происходит, есть футбольная жизнь.

Лучшие игроки – легионеры, естественно, – получают по 1-1,5 тысячи долларов, это хорошие деньги. Я знаю кучу пацанов, которые в ПФЛ играют по десять лет и даже по 50 тысяч не зарабатывают.

Фото с чеком на 30 миллионов тугриков? Это призовые на всех, конечно! Много это или мало – не знаю. Есть страны, где и этого никому не дадут. А есть Ближний Восток, где это сущие копейки.

Монголия – не дорогое место, на жизнь много не нужно. Если тебе как футболисту предоставляют апартаменты и нет проблем с визой, остаeтся только питаться.

150 долларов в месяц на продукты и кафе хватит с головой. То есть с условной зарплатой в 500 баксов ты в Монголии будешь чувствовать себя комфортно. В России на эти деньги не в каждом городе выживешь», – сказал Зумакулов.