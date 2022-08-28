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  • Губерниев: «Дзюба – худший в «Демирспоре»? Не нужно говорить, что все пропало. Я верю в Артема»

Губерниев: «Дзюба – худший в «Демирспоре»? Не нужно говорить, что все пропало. Я верю в Артема»

28 августа 2022, 14:01
3

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал факт, что форвард «Адана Демирспора» Артем Дзюба оказался худшим в команде в матче четвертого тура Суперлиги против «Умраниеспора» (1:0).

«Не нужно сильно обращать внимания на это. Главное – чтобы на это обращал внимание сам Дзюба. И я в него верю. Он может раскрыться в этой команде, продолжать играть в основе и забивать.

Критика? Это же спорт. У кого-то из лыжников может быть удачная гонка, а на следующий день все может быть наоборот. Чемпионат Турции только начался. И не думаю, что нужно говорить, что все пропало: «Клиент, уезжай», – сказал Губерниев.

  • Дзюба за 45 минут ни разу не пробил по воротам.
  • Россиянин на 44-й минуте получил желтую карточку.
  • Дзюба проиграл оба единоборства, в которых участвовал.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Адана Демирспор Дзюба Артем Губерниев Дмитрий
Комментарии (3)
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Plyash
1661685140
Подсохло поленышко,смочить надобно.
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vladimir-7
1661686810
Губерниев, как старая проститутка, сам ничего не может, а стряпать сплетни – заслуженный мастер.
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Bozigit
1661690129
Согласен. Думаю у Дзюбы все получится
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