Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Губерниев: «Дзюба – худший в «Демирспоре»? Не нужно говорить, что все пропало. Я верю в Артема»

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал факт, что форвард «Адана Демирспора» Артем Дзюба оказался худшим в команде в матче четвертого тура Суперлиги против «Умраниеспора» (1:0).

    «Не нужно сильно обращать внимания на это. Главное — чтобы на это обращал внимание сам Дзюба. И я в него верю. Он может раскрыться в этой команде, продолжать играть в основе и забивать.

    Критика? Это же спорт. У кого-то из лыжников может быть удачная гонка, а на следующий день все может быть наоборот. Чемпионат Турции только начался. И не думаю, что нужно говорить, что все пропало: «Клиент, уезжай», – сказал Губерниев.

    • Дзюба за 45 минут ни разу не пробил по воротам.
    • Россиянин на 44-й минуте получил желтую карточку.
    • Дзюба проиграл оба единоборства, в которых участвовал.

    Новости по теме
    Петржела: «Дзюба – худший в «Демирспоре»? Такое будет еще неоднократно» 10
    Дзюба – худший игрок «Демирспора» в победном матче с «Умраниеспором» (WhoScored) 9
    Дзюба в матче с «Умраниеспором» ни разу не пробил по воротам 11
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:01
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13507

      playsh 16 минут назад

      Подсохло поленышко,смочить надобно.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11