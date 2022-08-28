Губерниев: «Дзюба – худший в «Демирспоре»? Не нужно говорить, что все пропало. Я верю в Артема»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал факт, что форвард «Адана Демирспора» Артем Дзюба оказался худшим в команде в матче четвертого тура Суперлиги против «Умраниеспора» (1:0).

«Не нужно сильно обращать внимания на это. Главное – чтобы на это обращал внимание сам Дзюба. И я в него верю. Он может раскрыться в этой команде, продолжать играть в основе и забивать.

Критика? Это же спорт. У кого-то из лыжников может быть удачная гонка, а на следующий день все может быть наоборот. Чемпионат Турции только начался. И не думаю, что нужно говорить, что все пропало: «Клиент, уезжай», – сказал Губерниев.