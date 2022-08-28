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  • В руководство «Спартака» может войти сын заместителя председателя Госдумы Жукова. Он сидел в тюрьме за избиение

В руководство «Спартака» может войти сын заместителя председателя Госдумы Жукова. Он сидел в тюрьме за избиение

28 августа 2022, 13:27
4

В «Спартаке» работают над формированием новой управленческой команды. В нее может войти Петр Жуков – сын заместителя председателя Госдумы РФ Александра Жукова.

«Не от первого человека слышу, что одним из кандидатов на руководящую должность в клубе или место в совете директоров является сын Александра Жукова Пeтр.

Говорят, что у отца давно была мысль пристроить сына в «Спартак», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

  • В сентябре Петру Жукову исполнится 40 лет, он совладелец и член наблюдательного совета московского банка «Унифин».
  • В 2007 году лондонским районным судом Саутворк Жуков-младший был приговорeн к 14 месяцам тюрьмы и денежному штрафу (7500 фунтов) за избиение (у потерпевшего сломана скула, порезы на затылке, два сломанных ребра, распухшая челюсть, синяки на руках, плечах, груди и ногах, в больнице наложили пять швов на щeку и двадцать на нижнюю губу) британского банкира Бена Рэмси.
  • «Спартак» на этой неделе покинул Леонид Федун.

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Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (4)
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jek718875
1661692185
Теперь Кокоше есть куда отступать
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vladimir-7
1661693006
В спартаке собираются одни криминальные субъекты, то Промес-уголовник, вот, теперь, сын А. Жукова (зам. председателя ГД), Жуков-младший-тюремный сиделец, наблюдатель банка Унифин, а теперь и смотрящий в спартаке.
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Vitaga
1661697521
ну избил он британского банкира- за такое по нынешним временам минимум - медаль. а тут Спартак в награду
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