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    В руководство «Спартака» может войти сын заместителя председателя Госдумы Жукова. Он сидел в тюрьме за избиение

    В «Спартаке» работают над формированием новой управленческой команды. В нее может войти Петр Жуков – сын заместителя председателя Госдумы РФ Александра Жукова.

    «Не от первого человека слышу, что одним из кандидатов на руководящую должность в клубе или место в совете директоров является сын Александра Жукова Пeтр.

    Говорят, что у отца давно была мысль пристроить сына в «Спартак», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

    • В сентябре Петру Жукову исполнится 40 лет, он совладелец и член наблюдательного совета московского банка «Унифин».
    • В 2007 году лондонским районным судом Саутворк Жуков-младший был приговорeн к 14 месяцам тюрьмы и денежному штрафу (7500 фунтов) за избиение (у потерпевшего сломана скула, порезы на затылке, два сломанных ребра, распухшая челюсть, синяки на руках, плечах, груди и ногах, в больнице наложили пять швов на щeку и двадцать на нижнюю губу) британского банкира Бена Рэмси.
    • «Спартак» на этой неделе покинул Леонид Федун.

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    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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