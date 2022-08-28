В руководство «Спартака» может войти сын заместителя председателя Госдумы Жукова. Он сидел в тюрьме за избиение

В «Спартаке» работают над формированием новой управленческой команды. В нее может войти Петр Жуков – сын заместителя председателя Госдумы РФ Александра Жукова.

«Не от первого человека слышу, что одним из кандидатов на руководящую должность в клубе или место в совете директоров является сын Александра Жукова Пeтр.

Говорят, что у отца давно была мысль пристроить сына в «Спартак», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.