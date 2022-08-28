Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Хлусевич: «Спартак» понимает, как обыграть «Зенит»

    Футболист «Спартака» Даниил Хлусевич поделился ожиданиями от матча восьмого тура РПЛ против «Зенита».

    — Можно ли «Спартак» назвать главным конкурентом «Зенита»?

    — Давайте дальше посмотрим, будем отталкиваться от результата. Сейчас только седьмой тур, рано что-то говорить. Есть понимание, как обыграть «Зенит» в следующем туре.

    • «Спартак» примет «Зенит» 4 сентября.
    • Москвичи лидируют в РПЛ.
    • «Зенит» – чемпион последних 4 сезонов.

    Новости по теме
    Зиньковский: «Хорошо, что «Спартак» сыграет с «Зенитом» пять раз за сезон»
    В «Маккаби» отреагировали на новость об интересе к Кофрие
    Соболев: «Матч с «Зенитом»? Любого можно сломать. Мы «Наполи» обыгрывали» 5
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:12
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +786

      Suvorov51 1 час назад

      Вот любитель поболтать, да у всех есть понимание, только результат хреновый, но помойку надо обыграть, а вот как выйдет не известно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15320

      NewLife 1 час назад

      За понимание - 5, за игру - ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      Andrew01 1 час назад

      Понимание одно, нужно забить больше на 1 гол хотя бы. ну уже радует, что хоть понимание теперь есть)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19664

      derrik2000 1 час назад

      Опять языком треплет.
      После матча посмотрим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4126

      ААМ 1 час назад

      Главное не понимать, а сделать. Ждать не долго результата.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +545

      rattyboy 1 час назад

      Хлуюсевич (без Л) в руки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      olesk 2 часа назад

      к сожалению понимать мало. надо ещё приложить старание

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5270

      Беспонтий 2 часа назад

      ну если только по понятиям
      а понимание безбрежно..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16907

      paracetamol 2 часа назад

      Никто не понимает, а Хлусевич понимает. Вот дает!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11