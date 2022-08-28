Хлусевич: «Спартак» понимает, как обыграть «Зенит»

Футболист «Спартака» Даниил Хлусевич поделился ожиданиями от матча восьмого тура РПЛ против «Зенита».

— Можно ли «Спартак» назвать главным конкурентом «Зенита»?

— Давайте дальше посмотрим, будем отталкиваться от результата. Сейчас только седьмой тур, рано что-то говорить. Есть понимание, как обыграть «Зенит» в следующем туре.