Хлусевич: «Спартак» понимает, как обыграть «Зенит»

Вот любитель поболтать, да у всех есть понимание, только результат хреновый, но помойку надо обыграть, а вот как выйдет не известно
Футболист «Спартака» Даниил Хлусевич поделился ожиданиями от матча восьмого тура РПЛ против «Зенита».
— Можно ли «Спартак» назвать главным конкурентом «Зенита»?
— Давайте дальше посмотрим, будем отталкиваться от результата. Сейчас только седьмой тур, рано что-то говорить. Есть понимание, как обыграть «Зенит» в следующем туре.
- «Спартак» примет «Зенит» 4 сентября.
- Москвичи лидируют в РПЛ.
- «Зенит» – чемпион последних 4 сезонов.