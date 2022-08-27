В РФС объяснили невозможность заговора против «Спартака»

Какой смысл что-то объяснять нытикам? Все равно, что играть в шахматы с голубем: раскидает все фигуры, ещё и доску обоcрет. Разумным людям и так всё понятно. Не мечите бисер перед cBиньями.
Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, почему антиспартаковский заговор невозможен.
«Любой заговор всегда математически раскладывается. Мы создали такую систему, что тут два варианта: либо мы против заговоров, либо мы настолько круты, что делаем это в прямом эфире и дурачим всех.
Смотрите: все департаменты разделены, есть система ротации судей, есть люди, которые ставят оценки, есть люди, которые объясняют решения. Всe это публикуется, с видео, максимально публично.
В общем, мы создали систему, в которой заговор возможен только в том случае, если между собой договорятся 11 человек. И публично всe сделают.
Как вы считаете, это физически возможно? Да ещe и на системной основе?» – заявил Каманцев.