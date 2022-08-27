Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В РФС объяснили невозможность заговора против «Спартака»

27 августа 2022, 10:50
14

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, почему антиспартаковский заговор невозможен.

«Любой заговор всегда математически раскладывается. Мы создали такую систему, что тут два варианта: либо мы против заговоров, либо мы настолько круты, что делаем это в прямом эфире и дурачим всех.

Смотрите: все департаменты разделены, есть система ротации судей, есть люди, которые ставят оценки, есть люди, которые объясняют решения. Всe это публикуется, с видео, максимально публично.

В общем, мы создали систему, в которой заговор возможен только в том случае, если между собой договорятся 11 человек. И публично всe сделают.

Как вы считаете, это физически возможно? Да ещe и на системной основе?» – заявил Каманцев.

  • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ после 6 туров.
  • Следующий соперник – «Факел».
  • Матч в Воронеже состоится сегодня в 17:30 мск.

Еще по теме:
Ожидания босса «Динамо» от матча со «Спартаком»
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина 17
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар» 13
Источник: ютуб-канал Глеба Чернявского
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1661589391
Опять этот спартак что то не устраивает....действительно, Шапито
Ответить
NewLife
1661592070
Что за белиберда, словесный понос, рассчитанный на гопоту. Пока в РФС существует громадный конфликт интересов, то никаких заговоров не нужно, все и так понимают, какие интересы надо защищать, чтобы быть на плаву.
Ответить
Фитоняшич
1661592957
Потешная чушь. Всем очевидно, что именно это и происходит на протяжении последних лет 15-ти. Когда Веллитона решили дисквалифицировать по просьбе клубов, мне уже стало ясно, что заговор есть. А когда каждый раз объясняют, что арбитр прекрасно отсудил матч и все эпизоды были предельно точно разобраны, мне вообще дико смешно. И руки Ракицкого - не руки, и ноги Оздоева на сантиметр ниже удаления, и крови не было, и удар шипами недостаточно сильный для удаления, контакт допустимый, рука почти стала опорной. А потом в таблице каждый год Зенит лидер по Фейр Плей, а Спартак либо предпоследний, либо четвёртый с конца с гордой цифрой 80 по кол-ву ЖК! Тут за один матч с Динамо у Кукуяна косяков на три года дисквалификации, но они никогда не разберут
Ответить
VVM1964
1661594044
Смотрите: " Кручу верчу, кручу верчу, запутать хочу ... " и оп - "Как вы считаете, это физически возможно? " .... А ПО ФАКТУ - (((
Ответить
kazak1975
1661595108
Какой смысл что-то объяснять нытикам? Все равно, что играть в шахматы с голубем: раскидает все фигуры, ещё и доску обоcрет. Разумным людям и так всё понятно. Не мечите бисер перед cBиньями.
Ответить
Evgeniy Moiseenko&
1661598193
Дико предположить, что в Германии какая-нибудь "Герта" или "Кёльн" начнёт выносить Баварию с Боруссией, чемпионить несколько лет подряд и иметь сумасшедший бюджет по европейским меркам. А в Италии "Болонья"будет выносить Интер, Милан, Ювентус, в Испании "Сельта", в Англии "Кристал Пэлас"громит Челси, Арсенал, Ливерпуль, Ман.Сити. Кто-нибудь может себе представить такую ситуацию?!! Я у нас на северо-западе страны, в болоте, в середине 2000-х начался дичайший фотосинтез!!! Прямо сказочный, на ровном месте!Глумёж по отношению ко всем российским клубам!
Ответить
Беспонтий
1661604497
слово за слово ухо по ветру и опять потекло между пальцев песком
Ответить
Главные новости
Заявление босса «Динамо» о срыве трансферов латиноамериканцев
21:59
В клубе АПЛ отреагировали на новость о срыве трансфера Головина
21:54
Фото«Арсенал» совершил самую дорогую продажу в своей истории
21:32
2
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
21:27
3
Фото«Локомотив» случайно рассекретил трансфер игрока «Зенита»
20:59
2
Фото«Краснодар» подписал уругвайского защитника
20:17
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина
19:38
17
«Зенит» принял окончательное решение по Головину
19:15
5
ЦСКА продлил контракт с защитником
18:53
1
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
17:58
12
Все новости
Все новости
Слуцкий согласился возглавить азиатскую сборную
21:14
1
Тактаров дал прогноз на свой бой с Дзюбой
20:45
1
Ожидания босса «Динамо» от матча со «Спартаком»
20:33
Фото«Краснодар» подписал уругвайского защитника
20:17
ФотоОпубликовано фото Мостового в форме «Локомотива»
19:55
10
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина
19:38
17
Жена Семака двумя словами отреагировала на новость, что Мостовой уходит из «Зенита» из-за дочери тренера
19:26
4
«Зенит» принял окончательное решение по Головину
19:15
5
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера
18:59
9
ЦСКА продлил контракт с защитником
18:53
1
Игрок «Динамо Мх» рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни
18:31
1
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом»
18:19
3
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
17:58
12
Бубнов раскрыл тайну насчет карьеры Семака
17:46
2
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
17:26
15
Самедов прокомментировал вызывающее поведение Талалаева
17:16
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
16:56
3
Семак рассказал, сыграют ли Вендел и Педро с ЦСКА,
16:43
1
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
13
ФотоУчастник ЧМ-2026, игравший в РПЛ, нашел новый клуб
16:00
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
8
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
20
Фото«Зенит» расстался с молодым полузащитником
14:59
1
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
11
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
10
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
6
В «Ротенберге» сказали, причастна ли Россия к названию клуба
14:13
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+