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    В РФС объяснили невозможность заговора против «Спартака»

    Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, почему антиспартаковский заговор невозможен.

    «Любой заговор всегда математически раскладывается. Мы создали такую систему, что тут два варианта: либо мы против заговоров, либо мы настолько круты, что делаем это в прямом эфире и дурачим всех.

    Смотрите: все департаменты разделены, есть система ротации судей, есть люди, которые ставят оценки, есть люди, которые объясняют решения. Всe это публикуется, с видео, максимально публично.

    В общем, мы создали систему, в которой заговор возможен только в том случае, если между собой договорятся 11 человек. И публично всe сделают.

    Как вы считаете, это физически возможно? Да ещe и на системной основе?» – заявил Каманцев.

    • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ после 6 туров.
    • Следующий соперник – «Факел».
    • Матч в Воронеже состоится сегодня в 17:30 мск.

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    Источник: ютуб-канал Глеба Чернявского

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +477

      kazak1975 3 минуты назад

      Какой смысл что-то объяснять нытикам? Все равно, что играть в шахматы с голубем: раскидает все фигуры, ещё и доску обоcрет. Разумным людям и так всё понятно. Не мечите бисер перед cBиньями.

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      Рейтинг: +32826

      VVM1964 21 минуту назад

      Смотрите: " Кручу верчу, кручу верчу, запутать хочу ... " и оп - "Как вы считаете, это физически возможно? " .... А ПО ФАКТУ - (((

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      Рейтинг: +57

      Фитоняшич 39 минут назад

      Потешная чушь.
      Всем очевидно, что именно это и происходит на протяжении последних лет 15-ти.
      Когда Веллитона решили дисквалифицировать по просьбе клубов, мне уже стало ясно, что заговор есть.
      А когда каждый раз объясняют, что арбитр прекрасно отсудил матч и все эпизоды были предельно точно разобраны, мне вообще дико смешно. И руки Ракицкого - не руки, и ноги Оздоева на сантиметр ниже удаления, и крови не было, и удар шипами недостаточно сильный для удаления, контакт допустимый, рука почти стала опорной. А потом в таблице каждый год Зенит лидер по Фейр Плей, а Спартак либо предпоследний, либо четвёртый с конца с гордой цифрой 80 по кол-ву ЖК!
      Тут за один матч с Динамо у Кукуяна косяков на три года дисквалификации, но они никогда не разберут

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      Рейтинг: +15291

      NewLife 54 минуты назад

      Что за белиберда, словесный понос, рассчитанный на гопоту. Пока в РФС существует громадный конфликт интересов, то никаких заговоров не нужно, все и так понимают, какие интересы надо защищать, чтобы быть на плаву.

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      Рейтинг: +336

      Красногвардейчик 1 час назад

      Опять этот спартак что то не устраивает....действительно, Шапито

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      Рейтинг: +9503

      R_a_i_n > Красногвардейчик 1 час назад

      Что именно опять не устраивает Спартак?

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