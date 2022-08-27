В РФС объяснили невозможность заговора против «Спартака»

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, почему антиспартаковский заговор невозможен.

«Любой заговор всегда математически раскладывается. Мы создали такую систему, что тут два варианта: либо мы против заговоров, либо мы настолько круты, что делаем это в прямом эфире и дурачим всех.

Смотрите: все департаменты разделены, есть система ротации судей, есть люди, которые ставят оценки, есть люди, которые объясняют решения. Всe это публикуется, с видео, максимально публично.

В общем, мы создали систему, в которой заговор возможен только в том случае, если между собой договорятся 11 человек. И публично всe сделают.

Как вы считаете, это физически возможно? Да ещe и на системной основе?» – заявил Каманцев.