«Зарегистрировали без проблем. Завидуете?». «Спартак» обратился к «Барселоне» после подписания Бальде

Слов нет уже об этой пресс службе, заткните ее, наконец.
«Спартак» пошутил над «Барселоной» в соцсетях.
Пресс-служба московского клуба выложила фото новичка Бальде Кейта.
«Зарегистрировали новый трансфер без проблем. Завидуете, «Барселона»?» – говорится в публикации.
- «Спартак» подписал Бальде в качестве свободного агента.
- Стороны заключили контракт до июня 2025 года.
- Сенегалец взял себе 9-й игровой номер.
- «Барса» не могла заявить летних новичков из-за финансовых проблем.
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