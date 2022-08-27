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    «Зарегистрировали без проблем. Завидуете?». «Спартак» обратился к «Барселоне» после подписания Бальде

    «Спартак» пошутил над «Барселоной» в соцсетях.

    Пресс-служба московского клуба выложила фото новичка Бальде Кейта.

    «Зарегистрировали новый трансфер без проблем. Завидуете, «Барселона»?» – говорится в публикации.

    • «Спартак» подписал Бальде в качестве свободного агента.
    • Стороны заключили контракт до июня 2025 года.
    • Сенегалец взял себе 9-й игровой номер.
    • «Барса» не могла заявить летних новичков из-за финансовых проблем.

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    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 08:41
    Комментарии4
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      Рейтинг: +15284

      NewLife 9 минут назад

      Слов нет уже об этой пресс службе, заткните ее, наконец.

      1
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      Рейтинг: +2720

      Play 23 минуты назад

      СММ менеджмент Спартака это испанский стыд возведённый в абсолют. Барселона зарегестрировала Кунде, а Спартак Бальде, общего у них только рифмующиеся фамилии. Один - самый перспективный центральный защитник планеты, второй - форвард, который в 27 лет уже никому не нужен.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +26161

      slavutiq70 24 минуты назад

      КАК БЫЛИ В ПРЕСС СЛУЖБЕ ДЕБИЛЫ ТАК И ОСТАЛИСЬ ,,,

      2
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      Рейтинг: +3466

      Axe111 34 минуты назад

      Вот это шутка

      2
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