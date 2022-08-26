Радченко: «Трансфер в «Челси» – шанс Захаряна войти в историю»

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал готовящийся трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«От таких предложений не отказываются. «Челси» – клуб с большой историей, который борется всегда за самые высокие места. И если тебя туда приглашают, то это такой шанс в твоей короткой футбольной карьере. Мне кажется, если этот трансфер состоится, нужно пожелать Захаряну удачи. Для него это огромный шанс войти в историю», – сказал Радченко.