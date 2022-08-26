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    Радченко: «Трансфер в «Челси» – шанс Захаряна войти в историю»

    Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал готовящийся трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

    «От таких предложений не отказываются. «Челси» – клуб с большой историей, который борется всегда за самые высокие места. И если тебя туда приглашают, то это такой шанс в твоей короткой футбольной карьере. Мне кажется, если этот трансфер состоится, нужно пожелать Захаряну удачи. Для него это огромный шанс войти в историю», – сказал Радченко.

    • Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7376

      Томик 29 минут назад

      В какую историю? Как первый игрок сборной России, который поменял футбольное гражданство?

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