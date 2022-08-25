Роналду хочет купить гольф-клуб и снести его ради хорошего вида из своего особняка

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду намерен снести гольф-клуб Oitavos.

Клуб находится рядом с особняком 37-летнего футболиста в Португалии и портит вид на море.

Юристы форварда уже связались с владельцем Oitavos Мигелем Шампалимо, чтобы обсудить условия выкупа сооружения.

«Здание гольф-клуба является проблемой для него, и он хочет ее устранить. Стоимость не имеет значения – он перфекционист, который может позволить себе совершенство», – сообщил источник The Sun.