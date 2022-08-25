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    Роналду хочет купить гольф-клуб и снести его ради хорошего вида из своего особняка

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду намерен снести гольф-клуб Oitavos.

    Клуб находится рядом с особняком 37-летнего футболиста в Португалии и портит вид на море.

    Юристы форварда уже связались с владельцем Oitavos Мигелем Шампалимо, чтобы обсудить условия выкупа сооружения.

    «Здание гольф-клуба является проблемой для него, и он хочет ее устранить. Стоимость не имеет значения – он перфекционист, который может позволить себе совершенство», – сообщил источник The Sun.

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    Источник: The Sun

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    Сегодня, 17:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5143

      Красногорск_Фан 22 минуты назад

      Лучше бы он купил и снес гей-клуб )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      SpartakMoskwa 32 минуты назад

      Где то заплакал Гарет Бейл:)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      Юрэс 36 минут назад

      Ваще АХ........ЛИ футбалёры

      1
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      Рейтинг: +14975

      Fusballer > Юрэс 28 минут назад

      Могут себе позволить.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2398

      B.G. > Fusballer 16 минут назад

      Хоро что вечную жизнь не могут себе позволить купить.....хоть где то на ровне с людьми которые так же работаю, но не могут себе позволить всей этой роскоши! ))))

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      Рейтинг: +5143

      Красногорск_Фан > B.G. 8 минут назад

      Роналду в 11 лет жил в спортивном интернате и выпрашивал гамбургеры по вечерам рядом с Макдональсом. А когда достиг достатка очень много тратит на благотворительность. Например. Криштиану Роналду оплатил лечение 370 пострадавшим от лесных пожаров в Португалии. И в таких же масштабах ЕЖЕГОДНО. Вот кто кто, но он упреков в части денег не заслужил. И достиг огромным трудом с голодного детства и исправно делится. Шеф дальше решит по теме вечной жизни. кто достоин. это не наше дело.

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