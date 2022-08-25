«Артем уже не мальчик». Агент Дзюбы рассказал, почему поиск нового клуба занял более двух месяцев

Леонид Гольдман, агент новичка «Адана Демирспора» Артема Дзюбы, объяснил длительное пребывание своего клиента в статусе свободного агента.

– То, что Дзюба довольно долго не мог найти новый клуб, выбивало его из колеи?

– Было непросто – Артем впервые оказался в ситуации, когда нужно ждать. Нельзя забывать о том, что Артем уже не мальчик – это один из последних его контрактов. Потому мы не торопились – нужно было все взвесить.

Но и ждать до 7 сентября, когда в Турции закрывается окно, не стали – Артем выбрал надежный вариант, который полностью соответствует предъявляемым к новой команде критериям. В итоге мы довольны.