Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Артем уже не мальчик». Агент Дзюбы рассказал, почему поиск нового клуба занял более двух месяцев

    Леонид Гольдман, агент новичка «Адана Демирспора» Артема Дзюбы, объяснил длительное пребывание своего клиента в статусе свободного агента.

    – То, что Дзюба довольно долго не мог найти новый клуб, выбивало его из колеи?

    – Было непросто – Артем впервые оказался в ситуации, когда нужно ждать. Нельзя забывать о том, что Артем уже не мальчик – это один из последних его контрактов. Потому мы не торопились – нужно было все взвесить.

    Но и ждать до 7 сентября, когда в Турции закрывается окно, не стали – Артем выбрал надежный вариант, который полностью соответствует предъявляемым к новой команде критериям. В итоге мы довольны.

    • Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспором» по схеме «1+1».
    • До этого он провел 7 сезонов в «Зените».
    • Форвард забил в дебютном матче за новую команду в день своего 34-летия.

    Новости по теме
    Агент Дзюбы объяснил, почему не состоялся переход форварда в «Црвену Звезду»
    Агент: «Фенербахче» делал предложение по Дзюбе еще зимой» 1
    Бельгийский «Унион» был готов сделать Дзюбу самым высокооплачиваемым игроком в команде 1
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:40
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11