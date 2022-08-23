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    «Зенит» купил защитника «Спартака» Шайхтдинова

    «Зенит» объявил о переходе правого защитника «Спартака» Дамира Шайхтдинова.

    По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 34 тысячи евро (2 миллиона рублей).

    18-летний футболист заключил с петербургским клубом контракт на два года.

    • Шайхтдинов – воспитанник «Спартака».
    • За основную команду он не провел ни одного матча.
    • В составе «Спартака-2» фулбек сделал 1 ассист в 8 играх.
    • Его рыночная стоимость – 150 тысяч вро.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5139

      Беспонтий 30 минут назад

      кб должны гордиться
      это дороже чем купили капитана сборной россии
      су тор мин
      но правда везде замешаны татары

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1009

      qawzsexdr 35 минут назад

      Во вторую команду

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25545

      vladimir-7 1 час назад

      На свежачка потянуло Зенит, правильно, молодой поросеночек – очень вкусно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18

      Фитоняшич 1 час назад

      Стыдно за Зенит

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11652

      Вомбат > Фитоняшич 19 минут назад

      Вы правы. Зенит-2 на дне во второй лиге, и если вылетит, потеряет профессиональный статус. Очень стыдно, что в таком огромном городе Зенит не может найти ребят которые могли бы играть хотя бы на уровне Чертанова. А я помню времена когда любительский футбол в первой группе чемпионата Ленинграда был по интенсивности игры и мастерству игроков сопоставим с футболом во второй советской лиге. Тогда была идея "Через массовость к мастерству". А сейчас в обществе совсем другие идеи.

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      Рейтинг: +14936

      Fusballer 1 час назад

      Зенит пополняется воспитанниками)))

      1
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      Рейтинг: +3777

      Kollljan 1 час назад

      И нахуа этот чел?

      0
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      Рейтинг: +566

      somn > Kollljan 1 час назад

      Он молодой, будет расти. А уж что вырастет, то вырастет.

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