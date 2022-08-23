«Зенит» купил защитника «Спартака» Шайхтдинова

кб должны гордиться
это дороже чем купили капитана сборной россии
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но правда везде замешаны татары
«Зенит» объявил о переходе правого защитника «Спартака» Дамира Шайхтдинова.
По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 34 тысячи евро (2 миллиона рублей).
18-летний футболист заключил с петербургским клубом контракт на два года.
- Шайхтдинов – воспитанник «Спартака».
- За основную команду он не провел ни одного матча.
- В составе «Спартака-2» фулбек сделал 1 ассист в 8 играх.
- Его рыночная стоимость – 150 тысяч вро.