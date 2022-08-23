«Зенит» купил защитника «Спартака» Шайхтдинова

«Зенит» объявил о переходе правого защитника «Спартака» Дамира Шайхтдинова.

По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 34 тысячи евро (2 миллиона рублей).

18-летний футболист заключил с петербургским клубом контракт на два года.