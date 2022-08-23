«Что ты хочешь, чтобы я сделал?» Роналду – о непопадании стартовый состав «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду перед матчем с «Ливерпулем» (2:1) ответил на вопрос Роя Кина о непопадании в стартовый состав на игру.

– Почему ты не в старте?

– Что ты хочешь, чтобы я сделал?