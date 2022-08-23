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    «Что ты хочешь, чтобы я сделал?» Роналду – о непопадании стартовый состав «МЮ»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду перед матчем с «Ливерпулем» (2:1) ответил на вопрос Роя Кина о непопадании в стартовый состав на игру.

    – Почему ты не в старте?

    – Что ты хочешь, чтобы я сделал?

    • Роналду вышел на замену на 86-й минуте.
    • В 3 турах АПЛ он не совершил ни одного голевого действия.
    • Форвард хочет играть в Лиге чемпионов, а «МЮ» квалифицировался только в Лигу Европы.

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    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 12:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17122

      житель СПб 2 часа назад

      Действительно, вопрос - не к нему! Он нужен команде для имиджа. Добиваться высот она (команда) в настоящее время не собирается.

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      Рейтинг: +1055

      САНЁК17 > житель СПб 12 минут назад

      Он просто капризный любимчик клуба и болельщиков

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