«Что ты хочешь, чтобы я сделал?» Роналду – о непопадании стартовый состав «МЮ»

Действительно, вопрос - не к нему! Он нужен команде для имиджа. Добиваться высот она (команда) в настоящее время не собирается.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду перед матчем с «Ливерпулем» (2:1) ответил на вопрос Роя Кина о непопадании в стартовый состав на игру.
– Почему ты не в старте?
– Что ты хочешь, чтобы я сделал?
- Роналду вышел на замену на 86-й минуте.
- В 3 турах АПЛ он не совершил ни одного голевого действия.
- Форвард хочет играть в Лиге чемпионов, а «МЮ» квалифицировался только в Лигу Европы.