Кудряшов рассказал, как Дзюбе и Оздоеву адаптироваться к игре в чемпионате Турции

Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов высказался о нападающем «Демирспора» Артеме Дзюбе и полузащитнике «Карагюмрюка» Магомеде Оздоеве.

«Легко ли россиянину адаптироваться в Турции? Для меня не было особых сложностей с тем, чтобы адаптироваться, тем более в Анталье, где много наших соотечественников и русскоговорящих людей. Не думаю, что у Артема, как и у Магомеда Оздоева, возникнут проблемы с адаптацией, в футбольном плане тоже.

Динамика и скорости, на мой взгляд, здесь выше (чем в России). Что касается Артема, то если футболист хочет играть, то ему придется привыкать к скоростям и требованиям, которые предъявляют в «Адана Демирспор», — сказал Кудряшов.