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    Кудряшов рассказал, как Дзюбе и Оздоеву адаптироваться к игре в чемпионате Турции

    Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов высказался о нападающем «Демирспора» Артеме Дзюбе и полузащитнике «Карагюмрюка» Магомеде Оздоеве.

    «Легко ли россиянину адаптироваться в Турции? Для меня не было особых сложностей с тем, чтобы адаптироваться, тем более в Анталье, где много наших соотечественников и русскоговорящих людей. Не думаю, что у Артема, как и у Магомеда Оздоева, возникнут проблемы с адаптацией, в футбольном плане тоже.

    Динамика и скорости, на мой взгляд, здесь выше (чем в России). Что касается Артема, то если футболист хочет играть, то ему придется привыкать к скоростям и требованиям, которые предъявляют в «Адана Демирспор», — сказал Кудряшов.

    • Дзюба и Оздоев перешли в турецкие клубы этим летом.
    • До конца прошлого сезона оба футболиста выступали за «Зенит».

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    Источник: «Матч ТВ»

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