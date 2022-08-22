Магкеев назвал причины неудачного старта «Локомотива» в чемпионате России

Керк, Мампаси,Тикнизян, Компер, Цынбар и Цорн. Вот истинные причины.
Вроде никого не забыл...
Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев высказался о результатах команды в начале сезона.
— Почему «Локо» затормозил на старте сезона?
— У нас многое не получалось. Где-то мы не реализовали мастерство, где-то не забили свои моменты, пропускали глупые мячи. Вот так и сложилось.
- В 6-м туре РПЛ москвичи на выезде разгромили «Химки» со счетом 3:0.
- Для команды это была 1-я победа в новом сезоне.
- Набрав 3 очка, «Локо» покинул зону стыков.