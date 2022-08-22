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    Магкеев назвал причины неудачного старта «Локомотива» в чемпионате России

    Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев высказался о результатах команды в начале сезона.

    — Почему «Локо» затормозил на старте сезона?

    — У нас многое не получалось. Где-то мы не реализовали мастерство, где-то не забили свои моменты, пропускали глупые мячи. Вот так и сложилось.

    • В 6-м туре РПЛ москвичи на выезде разгромили «Химки» со счетом 3:0.
    • Для команды это была 1-я победа в новом сезоне.
    • Набрав 3 очка, «Локо» покинул зону стыков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4756

      PAREVG. 48 минут назад

      Керк, Мампаси,Тикнизян, Компер, Цынбар и Цорн. Вот истинные причины.
      Вроде никого не забыл...

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      Рейтинг: +5097

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Эх. Вспоминаю легендарную фразу Лени Слуцкого. В тоже время другие трудолюбивые игроки бились и отбирали у вас очки, играя до самого окончания 2-го тайма. Оренбург в Краснодаре совсем не собирался сдаваться заранее. Посмотрим что будет через неделю.

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      Рейтинг: +13869

      Skull_Boy 1 час назад

      Просто вы мешки

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