Магкеев назвал причины неудачного старта «Локомотива» в чемпионате России

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев высказался о результатах команды в начале сезона.

— Почему «Локо» затормозил на старте сезона?

— У нас многое не получалось. Где-то мы не реализовали мастерство, где-то не забили свои моменты, пропускали глупые мячи. Вот так и сложилось.