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    «Адана Демирспор» поздравил Дзюбу с 34-летием

    Сегодня, 22 августа, российскому футболисту Артему Дзюбе исполнилось 34 года.

    С днем рождения нападающего поздравил его новый клуб – турецкий «Адана Демирспор».

    • Дзюба перешел в «Адана Демирспор» в качестве свободного агента.
    • Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
    • Форвард может дебютировать за новую команду в гостевом матче с «Фенербахче» (22 августа в 21:45 мск).

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    Источник: твиттер «Адана Демирспора»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4415

      Enter2006 1 час назад

      34 года а по виду все 45.
      Растрепанный, потухшие глаза как будто плакал до фото или долго бухал, улыбка неестественная, весь седой...
      Эхх Артёмка...

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      Рейтинг: +5089

      Беспонтий > Enter2006 55 минут назад

      вы
      когда бреетесь
      лучше смиритесь с действительностью
      помогает(из опыта)

      -------
      без обид)

      0
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      Рейтинг: +4415

      Enter2006 > Беспонтий 40 минут назад

      А какие обиды то, посмотрите на фото, ну действительно похож на далеко не на 34 летнего. Неужели его жизнь с его заработками так "замотала". Тихонов в свои 51 лучше выглядит.

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      Рейтинг: +5870

      Давид59 2 часа назад

      34 свечки ему в...торт!!!

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      Рейтинг: +4415

      Enter2006 2 часа назад

      Надо подарить вэб камеру работающую на постоянке.
      Может тогда в 34 года то перестанет хренью заниматься.
      И пусть сожгёт костюм дэдпула.

      0
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      Рейтинг: +13867

      Skull_Boy 2 часа назад

      Дилдак ему в подарок

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      Рейтинг: +9399

      R_a_i_n > Skull_Boy 2 часа назад

      У него наверняка полная коллекция таких!

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