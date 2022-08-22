«Адана Демирспор» поздравил Дзюбу с 34-летием

34 года а по виду все 45.
Растрепанный, потухшие глаза как будто плакал до фото или долго бухал, улыбка неестественная, весь седой...
Эхх Артёмка...
Сегодня, 22 августа, российскому футболисту Артему Дзюбе исполнилось 34 года.
С днем рождения нападающего поздравил его новый клуб – турецкий «Адана Демирспор».
- Дзюба перешел в «Адана Демирспор» в качестве свободного агента.
- Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
- Форвард может дебютировать за новую команду в гостевом матче с «Фенербахче» (22 августа в 21:45 мск).