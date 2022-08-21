Цорн: «Мы в «Локомотиве» работаем по совести, чтобы радовать болельщиков»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заверил, что не находится на грани увольнения.

— Говорили, что от последнего матча против «Химок» зависела ваша судьба в клубе?

— Это слухи. Я обладаю кредитом доверия. Мы работаем по совести, чтобы радовать болельщиков.