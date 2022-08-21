Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Цорн: «Мы в «Локомотиве» работаем по совести, чтобы радовать болельщиков»

    Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заверил, что не находится на грани увольнения.

    — Говорили, что от последнего матча против «Химок» зависела ваша судьба в клубе?

    — Это слухи. Я обладаю кредитом доверия. Мы работаем по совести, чтобы радовать болельщиков.

    • Москвичи на выезде разгромили «Химки» со счетом 3:0.
    • Для команды это 1-я победа в новом сезоне.
    • Набрав 3 очка, «Локо» покинул зону стыков.

    Новости по теме
    «По факту «Локомотив» оттолкнулся ото дна». Цорн – о победе над «Химками» 3
    Писарев прокомментировал разгромное поражение «Химок» от «Локомотива» 5
    Мампасси прокомментировал свое удаление в матче «Химки» – «Локомотив» 6
    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:04
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4924

      neim 39 минут назад

      Орёл !
      Пять туров прошло и вот наконец, порадовали. Когда следующей радости ждать, в матче с Торпедо ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4743

      PAREVG. 1 час назад

      Пи.дабол...
      Возвращайся в бюргерландию, и забери с собой всю свою банду...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +357

      Guinnesss 1 час назад

      Или в **й

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11