Цорн: «Мы в «Локомотиве» работаем по совести, чтобы радовать болельщиков»

Орёл !
Пять туров прошло и вот наконец, порадовали. Когда следующей радости ждать, в матче с Торпедо ?
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заверил, что не находится на грани увольнения.
— Говорили, что от последнего матча против «Химок» зависела ваша судьба в клубе?
— Это слухи. Я обладаю кредитом доверия. Мы работаем по совести, чтобы радовать болельщиков.
- Москвичи на выезде разгромили «Химки» со счетом 3:0.
- Для команды это 1-я победа в новом сезоне.
- Набрав 3 очка, «Локо» покинул зону стыков.