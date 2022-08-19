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    Петржела: «Еще минимум пять лет «Зенит» будет выигрывать РПЛ»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что петербуржцы никому не отдадут чемпионство в ближайшие годы.

    «Мне кажется, что еще минимум пять лет «Зенит» будет выигрывать РПЛ. Семь лет – это слишком много – сложно угадать, поэтому, думаю, минимум пять лет.

    Что касается «Спартака», возможно, в течение следующих десяти лет они выиграют золотые медали, но это маловероятно. Скорее всего, красно-белые не выиграют РПЛ», – заявил Петржела.

    • «Зенит» становился чемпионом России 4 сезона подряд.
    • Сейчас в РПЛ лидирует «Спартак», набравший 13 очков в 5 турах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +200

      Аден 9 минут назад

      а через 5 лет либо ишак (бЗденит) сдохнет, либо падишах (Милерок и не только) помрет :)

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      Рейтинг: +710

      Suvorov51 21 минуту назад

      Я согласен с ним на все сто, ПРОМКВАС может проплатить и 5 и 10 лет ведь вся лига и судьи ПРОМКВАСОВСКОЕ, так что пусть веселятся. но пока в гейропу не пускают, а как только начнут участвовать в гейрокубках опять будут у своей вонючей помойке

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      Рейтинг: +14883

      Fusballer 49 минут назад

      И три раза выиграют Лигу чемпионов!

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      Рейтинг: +794

      Сделаны из Дерева 56 минут назад

      Не надоело блекло голубым чуть ли ни каждый день подлизывать????

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