Петржела: «Еще минимум пять лет «Зенит» будет выигрывать РПЛ»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что петербуржцы никому не отдадут чемпионство в ближайшие годы.

«Мне кажется, что еще минимум пять лет «Зенит» будет выигрывать РПЛ. Семь лет – это слишком много – сложно угадать, поэтому, думаю, минимум пять лет.

Что касается «Спартака», возможно, в течение следующих десяти лет они выиграют золотые медали, но это маловероятно. Скорее всего, красно-белые не выиграют РПЛ», – заявил Петржела.