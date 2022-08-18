Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости

    У Левандовского украли часы за 70 тысяч во время раздачи автографов

    Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски стал жертвой ограбления.

    Сегодня 33-летний футболист прибыл на тренировку каталонской команды и остановился возле болельщиков, чтобы раздать автографы.

    Поляк открыл окно в своем автомобиле, чем воспользовался злоумышленник, завладевший часами форварда модели Patek Phillippe стоимостью 70 тысяч евро.

    Полиция задержала преступника и вернула Левандовскому часы, закопанные в садах недалеко от базы «Барсы».

    Новости по теме
    «Барселона» назвала стартовый состав на матч с «Райо Вальекано» 3
    «Барселона» зарегистрировала всех новичков, кроме одного 5
    «Пожалуйста, только не «Бавария». Левандовски высказал пожелание перед жеребьевкой ЛЧ 4
    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.08.2022 23:23
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +32766

      VVM1964 18 минут назад

      Так ограбили или украли ???) Впрочем полиция сработала оперативно !

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11