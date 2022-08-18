У Левандовского украли часы за 70 тысяч во время раздачи автографов

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски стал жертвой ограбления.

Сегодня 33-летний футболист прибыл на тренировку каталонской команды и остановился возле болельщиков, чтобы раздать автографы.

Поляк открыл окно в своем автомобиле, чем воспользовался злоумышленник, завладевший часами форварда модели Patek Phillippe стоимостью 70 тысяч евро.

Полиция задержала преступника и вернула Левандовскому часы, закопанные в садах недалеко от базы «Барсы».