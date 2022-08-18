«Мечта попробовать себя в Европе остается». Агент Облякова – о продлении контракта с ЦСКА

Эдуард Горовых, агент полузащитника ЦСКА Ивана Облякова, высказался о подписании нового соглашения между игроком и клубом.

«Мы очень рады подписанию нового долгосрочного контракта до 2027 года. Ни для кого не секрет, что Ваня всегда мечтал попробовать себя в Европе – эта мечта остаeтся.

Но сейчас мысли Вани только о ЦСКА, никакие другие варианты в России он не рассматривал – только ЦСКА. Обляков нацелен вместе с командой писать новую страницу в истории клуба.

Для этого есть отличная команда, прекрасный тренер, руководство, которое делает всe для достижения успеха. Хочется поблагодарить всех участников процесса, руководство клуба, болельщиков за поддержку, тренеров.

Впереди большой путь, и для меня большая гордость, что Обляков начинает его с новым номером. Не хочется всe время вспоминать матчи с «Реалом». Нужно смотреть только вперeд, в светлое будущее армейского клуба», – заявил агент.