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    «Мечта попробовать себя в Европе остается». Агент Облякова – о продлении контракта с ЦСКА

    Эдуард Горовых, агент полузащитника ЦСКА Ивана Облякова, высказался о подписании нового соглашения между игроком и клубом.

    «Мы очень рады подписанию нового долгосрочного контракта до 2027 года. Ни для кого не секрет, что Ваня всегда мечтал попробовать себя в Европе – эта мечта остаeтся.

    Но сейчас мысли Вани только о ЦСКА, никакие другие варианты в России он не рассматривал – только ЦСКА. Обляков нацелен вместе с командой писать новую страницу в истории клуба.

    Для этого есть отличная команда, прекрасный тренер, руководство, которое делает всe для достижения успеха. Хочется поблагодарить всех участников процесса, руководство клуба, болельщиков за поддержку, тренеров.

    Впереди большой путь, и для меня большая гордость, что Обляков начинает его с новым номером. Не хочется всe время вспоминать матчи с «Реалом». Нужно смотреть только вперeд, в светлое будущее армейского клуба», – заявил агент.

    • Обляков играет за ЦСКА с 2018 года.
    • Он провел 138 матчей, забил 10 голов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16763

      Cleaner 7 минут назад

      Кому в "европе" этот Обляков нужен? У него и в ЦСКА косяк на косяке...

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      Рейтинг: +107

      Miru mir 39 минут назад

      Европа ? Забудь...Пока бункерный жив.

      0
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