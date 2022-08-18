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    Дзюба прокомментировал переход в «Демирспор»

    Нападающий Артем Дзюба прокомментировал подписание контракта с «Адана Демирспором».

    «Наконец-то! Рад присоединиться к «Адана Демирспор»! Готов к новым вызовам», – написал форвард в телеграме.

    • Дзюба подписал контракт с «Демирспором» по схеме «1+1».
    • Артем более двух месяцев был свободным агентом.
    • Он выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.

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    Источник: телеграм-канал Артема Дзюбы

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +107

      Miru mir 1 час назад

      Чо там по деньгам ? Запрашиваемые два миллиона евро в год есть ? Или вынужден был на шестьсот тысяч согласиться ?
      Когда никто не берет, тогда и планка требований падает.)))
      Это как у девок----- в возрасте 20 лет---нужен жених..Умный, красивый, богатый..Нет никого...
      В возрасте 30 лет --не глупый, симпатичный, обеспеченный...Нет никого...
      В возрасте после 37 лет--пусть и глупый, ну хоть не урод, хоть где то какие то деньги получающий...Хоть какой нибудь мужичок )))

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      Рейтинг: +9272

      R_a_i_n 1 час назад

      Зюба неделю назад не знал даже название этой команды. Рад он...

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      Рейтинг: +107

      Miru mir > R_a_i_n 1 час назад

      Когда некуда ховаться, когда бабло нужно, когда все клубы накуй посылают с его требованиями по зарплате не соответствующими его мастерству----Тут кто то согласен его такого принять....Вот он и рад....Наконец то )))

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