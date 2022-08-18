Дзюба прокомментировал переход в «Демирспор»

Чо там по деньгам ? Запрашиваемые два миллиона евро в год есть ? Или вынужден был на шестьсот тысяч согласиться ?
Когда никто не берет, тогда и планка требований падает.)))
Это как у девок----- в возрасте 20 лет---нужен жених..Умный, красивый, богатый..Нет никого...
В возрасте 30 лет --не глупый, симпатичный, обеспеченный...Нет никого...
В возрасте после 37 лет--пусть и глупый, ну хоть не урод, хоть где то какие то деньги получающий...Хоть какой нибудь мужичок )))
Нападающий Артем Дзюба прокомментировал подписание контракта с «Адана Демирспором».
«Наконец-то! Рад присоединиться к «Адана Демирспор»! Готов к новым вызовам», – написал форвард в телеграме.
- Дзюба подписал контракт с «Демирспором» по схеме «1+1».
- Артем более двух месяцев был свободным агентом.
- Он выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
Куда перешел Дзюба: президент дает пощечины игрокам, клуб считается середняком, но с большой перспективой