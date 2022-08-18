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    Жирков прокомментировал новость о завершении карьеры. В субботу ему исполнится 39 лет

    Бывший защитник сборной России Юрий Жирков прокомментировал информацию о завершении карьеры.

    — Есть информация, что вы завершили карьеру, но не хотите об этом публично объявлять. Это так?

    — Не знаю даже, где это появилось.

    — Стоит ли нам вас ждать в новом клубе?

    — Не знаю, пока ничего сказать не могу.

    — Общаетесь с кем-то из клубов? РПЛ, ФНЛ, Медиалига?

    — Нет, не общаюсь.

    • Год назад Жирков покинул «Зенит» на правах свободного агента.
    • Зимой он перешел в «Химки», но смог поучаствовать только в 3 матчах.
    • 20 августа футболисту исполнится 39 лет.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1024

      ZAITZEFF2011 1 час назад

      Хороший, добротный игрок, но на данный момент ему нужно переходить на другой уровень. Думаю , что Юрий может своим опытом и знаниями помочь любому клубу.

      2
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      Рейтинг: +749

      SpartakMoskwa > ZAITZEFF2011 28 минут назад

      Давно пора уже ему переходить на тренерский мостик, например к Семаку и Тимоше в помощь

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