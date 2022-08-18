Жирков прокомментировал новость о завершении карьеры. В субботу ему исполнится 39 лет

Хороший, добротный игрок, но на данный момент ему нужно переходить на другой уровень. Думаю , что Юрий может своим опытом и знаниями помочь любому клубу.
Бывший защитник сборной России Юрий Жирков прокомментировал информацию о завершении карьеры.
— Есть информация, что вы завершили карьеру, но не хотите об этом публично объявлять. Это так?
— Не знаю даже, где это появилось.
— Стоит ли нам вас ждать в новом клубе?
— Не знаю, пока ничего сказать не могу.
— Общаетесь с кем-то из клубов? РПЛ, ФНЛ, Медиалига?
— Нет, не общаюсь.