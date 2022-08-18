Жирков прокомментировал новость о завершении карьеры. В субботу ему исполнится 39 лет

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков прокомментировал информацию о завершении карьеры.

— Есть информация, что вы завершили карьеру, но не хотите об этом публично объявлять. Это так?

— Не знаю даже, где это появилось.

— Стоит ли нам вас ждать в новом клубе?

— Не знаю, пока ничего сказать не могу.

— Общаетесь с кем-то из клубов? РПЛ, ФНЛ, Медиалига?

— Нет, не общаюсь.