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    Мостовой: «Допускаю, что «Демирспор» станет последним клубом в карьере Дзюбы»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил возможный переход нападающего Артема Дзюбы в «Демирспор».

    «Рад за Артeма. В России оказался никому не пригоден. Мы не знаем причин. Может, сам не хотел. Неплохой для него вызов – в 34 в Турцию. Там довольно сложный чемпионат. Что тут сказать – молодец.

    Допускаю, что «Демирспор» станет последним клубом в карьере Дзюбы. Но если в Россию захочет приехать через год-два, то спокойно может играть и быть одним из лучших», – сказал Мостовой.

    • 33-летний Дзюба – свободный агент.
    • Он выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
    • Нападающий забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
    • Ожидается, что контракт россиянина с «Адана Демирспор» будет подписан по схеме «1+1».

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    Источник: «Чемпионат»

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