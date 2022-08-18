Мостовой: «Допускаю, что «Демирспор» станет последним клубом в карьере Дзюбы»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил возможный переход нападающего Артема Дзюбы в «Демирспор».

«Рад за Артeма. В России оказался никому не пригоден. Мы не знаем причин. Может, сам не хотел. Неплохой для него вызов – в 34 в Турцию. Там довольно сложный чемпионат. Что тут сказать – молодец.

Допускаю, что «Демирспор» станет последним клубом в карьере Дзюбы. Но если в Россию захочет приехать через год-два, то спокойно может играть и быть одним из лучших», – сказал Мостовой.