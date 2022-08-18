Измайлову предложили вернуться в «Спартак» на пост гендиректора («Чемпионат»)

Опять двадцать пять? Только избавились от этого мутного типа
Исполнительный директор Первой лиги Наиль Измайлов получил предложение вернуться в «Спартак».
В московском клубе он может занять пост генерального директора вместо Евгения Мележикова.
Стороны уже контактировали по поводу возможного возобновления сотрудничества, однако менеджер сомневается, что ему это нужно.
- Измайлов работал в «Спартаке» с 2013 по 2019 год.
- Он был вице-президентом клуба.
- На руководящую должность в Первой лиге его назначили в марте.