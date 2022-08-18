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    Измайлову предложили вернуться в «Спартак» на пост гендиректора («Чемпионат»)

    Исполнительный директор Первой лиги Наиль Измайлов получил предложение вернуться в «Спартак».

    В московском клубе он может занять пост генерального директора вместо Евгения Мележикова.

    Стороны уже контактировали по поводу возможного возобновления сотрудничества, однако менеджер сомневается, что ему это нужно.

    • Измайлов работал в «Спартаке» с 2013 по 2019 год.
    • Он был вице-президентом клуба.
    • На руководящую должность в Первой лиге его назначили в марте.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3514

      АртурZaСМ 1 час назад

      Опять двадцать пять? Только избавились от этого мутного типа

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