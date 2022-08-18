Измайлову предложили вернуться в «Спартак» на пост гендиректора («Чемпионат»)

Исполнительный директор Первой лиги Наиль Измайлов получил предложение вернуться в «Спартак».

В московском клубе он может занять пост генерального директора вместо Евгения Мележикова.

Стороны уже контактировали по поводу возможного возобновления сотрудничества, однако менеджер сомневается, что ему это нужно.