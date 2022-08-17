«Открытие Арену» в следующем году могут переименовать

Домашний стадион «Спартака» «Открытие Арена» в следующем году может быть переименован. Причина – объединение банка «Открытие» с ВТБ.
«На данный момент мы исходим из текущей ситуации и рассматриваем различные варианты дальнейшего развития. Банк «Открытие» и «Спартак» продолжают сотрудничество по действующему контракту до конца 2023 года.
Для нас, а также наших клиентов и партнеров важно, чтобы «Спартак» при поддержке банка сохранял ведущие позиции в российском футболе и продолжал радовать болельщиков на «Открытие Банк Арене» и других стадионах России и мира», – сообщили в пресс-службе банка «Открытие».
- Стадион открыт в 2014 году.
- На строительство потрачено 14,5 миллиарда рублей.
- «Открытие Арена» принимала матчи ЧМ-2018.
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»