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    «Открытие Арену» в следующем году могут переименовать

    Домашний стадион «Спартака» «Открытие Арена» в следующем году может быть переименован. Причина – объединение банка «Открытие» с ВТБ.

    «На данный момент мы исходим из текущей ситуации и рассматриваем различные варианты дальнейшего развития. Банк «Открытие» и «Спартак» продолжают сотрудничество по действующему контракту до конца 2023 года.

    Для нас, а также наших клиентов и партнеров важно, чтобы «Спартак» при поддержке банка сохранял ведущие позиции в российском футболе и продолжал радовать болельщиков на «Открытие Банк Арене» и других стадионах России и мира», – сообщили в пресс-службе банка «Открытие».

    • Стадион открыт в 2014 году.
    • На строительство потрачено 14,5 миллиарда рублей.
    • «Открытие Арена» принимала матчи ЧМ-2018.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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