Оздоев объяснил, почему отказался от предложения из Саудовской Аравии

Полузащитник «Карагюмрюка» Магомед Оздоев объяснил, почему не перешел в клуб из Саудовской Аравии.
— У вас было предложение из Саудовской Аравии. Там сильно расстроились, что вы до них не доехали?
— Пока я себя там не видел, поэтому отказался.
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Полузащитник «Карагюмрюка» Магомед Оздоев объяснил, почему не перешел в клуб из Саудовской Аравии.
— У вас было предложение из Саудовской Аравии. Там сильно расстроились, что вы до них не доехали?
— Пока я себя там не видел, поэтому отказался.