Оздоев объяснил, почему отказался от предложения из Саудовской Аравии

Полузащитник «Карагюмрюка» Магомед Оздоев объяснил, почему не перешел в клуб из Саудовской Аравии.

— У вас было предложение из Саудовской Аравии. Там сильно расстроились, что вы до них не доехали?

— Пока я себя там не видел, поэтому отказался.