Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости

    Оздоев объяснил, почему отказался от предложения из Саудовской Аравии

    Полузащитник «Карагюмрюка» Магомед Оздоев объяснил, почему не перешел в клуб из Саудовской Аравии.

    — У вас было предложение из Саудовской Аравии. Там сильно расстроились, что вы до них не доехали?

    — Пока я себя там не видел, поэтому отказался.

    • Оздоев заключил с «Карагюмрюком» контракт до 30 июня 2024 года.
    • В дебютном матче хавбека стамбульская команда проиграла «Аланьяспору» (2:4).
    • Летом футболист покинул «Зенит».

    Новости по теме
    Оздоев: «Откуда Генич знает про мою зарплату? Он работает в финансовом отделе клуба?» 1
    Агент Оздоева: «Пирло чересчур доверяет Магомеду»
    Агент рассказал, как Оздоев общается с Пирло
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:45
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11