Стало известно, какую зарплату Дзюбе предложили в «Адана Демирспор»

В этот клуб срочно Кокорина надо добавить.)))))
Афигительное трио в "нападении" будет: Балотелли - Дзюба - Кокорин!))))))))
«Адана Демирспор» ведет переговоры с экс-нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.
По информации журналиста Ивана Карпова, турецкий клуб предложил 33-летнему форварду зарплату в размере 1,8 миллиона евро в год. Дзюба пока сомневается, принимать ли это предложение.
- 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Игрок более 2 месяцев пребывает в статусе свободного агента.
- Артем тренировался с «Рубином» с 12 июля.
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