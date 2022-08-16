Стало известно, какую зарплату Дзюбе предложили в «Адана Демирспор»

«Адана Демирспор» ведет переговоры с экс-нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

По информации журналиста Ивана Карпова, турецкий клуб предложил 33-летнему форварду зарплату в размере 1,8 миллиона евро в год. Дзюба пока сомневается, принимать ли это предложение.