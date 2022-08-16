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    Стало известно, какую зарплату Дзюбе предложили в «Адана Демирспор»

    «Адана Демирспор» ведет переговоры с экс-нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

    По информации журналиста Ивана Карпова, турецкий клуб предложил 33-летнему форварду зарплату в размере 1,8 миллиона евро в год. Дзюба пока сомневается, принимать ли это предложение.

    • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
    • Игрок более 2 месяцев пребывает в статусе свободного агента.
    • Артем тренировался с «Рубином» с 12 июля.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 08:32
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1702

      gor77 1 час назад

      В этот клуб срочно Кокорина надо добавить.)))))
      Афигительное трио в "нападении" будет: Балотелли - Дзюба - Кокорин!))))))))

      1
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      Рейтинг: +4315

      Enter2006 2 часа назад

      Ещё пару месяцев посидит и вообще никому не нужен будет.
      Прайс лист всё дешевле с годами в футболе...

      1
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      Рейтинг: +764

      Сделаны из Дерева 2 часа назад

      После газовых 5 миллионов бревно в ряд ли пойдет куда либо!!

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      Рейтинг: +16556

      ilichkadr 2 часа назад

      Дзюбе 1,8 миллиона евро в год мало. Меньше 3-х лямов не предлагать.

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