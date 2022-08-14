Хабиб высказался о возможной покупке «Спартака»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что не собирается покупать «Спартак».
«Хочу ли я купить «Спартак»? Нет, такой мысли не было. Я просто прихожу и болею. Это нежелание из-за того, что надо контактировать с реальностью, а не высоко летать.
Так-то мой друг хотел, чтобы я и «Манчестер Юнайтед» купил», – сказал Нурмагомедов.
- «Спартак» идет на первом месте в РПЛ.
- Московский клуб еще не проигрывал при Гильермо Абаскале в РПЛ (4 победы, 1 ничья).
- «Спартак» первым одержал 500 побед в чемпионате России.
Источник: «Р-Спорт»