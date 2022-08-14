Хабиб высказался о возможной покупке «Спартака»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что не собирается покупать «Спартак».

«Хочу ли я купить «Спартак»? Нет, такой мысли не было. Я просто прихожу и болею. Это нежелание из-за того, что надо контактировать с реальностью, а не высоко летать.

Так-то мой друг хотел, чтобы я и «Манчестер Юнайтед» купил», – сказал Нурмагомедов.