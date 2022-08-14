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    Хабиб высказался о возможной покупке «Спартака»

    Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что не собирается покупать «Спартак».

    «Хочу ли я купить «Спартак»? Нет, такой мысли не было. Я просто прихожу и болею. Это нежелание из-за того, что надо контактировать с реальностью, а не высоко летать.

    Так-то мой друг хотел, чтобы я и «Манчестер Юнайтед» купил», – сказал Нурмагомедов.

    • «Спартак» идет на первом месте в РПЛ.
    • Московский клуб еще не проигрывал при Гильермо Абаскале в РПЛ (4 победы, 1 ничья).
    • «Спартак» первым одержал 500 побед в чемпионате России.

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    Источник: «Р-Спорт»

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