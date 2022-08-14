Защитник «Краснодара» Литвинов: «Не встречал в РПЛ форварда, против которого было бы очень тяжело играть»

Вячеслав Литвинов, защитник «Краснодара», дал понять, что справляться можно со всеми нападающими РПЛ.

«Честно, пока не встречал такого нападающего, чтобы мне прям тяжело было. Все в чем‑то хороши – кто‑то за спину убегает, кто‑то обводит хорошо, кто‑то вверху силен. Но, повторюсь, того, с кем бы очень тяжело было, пока не встретил», – сказал 21-летний Литвинов.