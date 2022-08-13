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    Мампасси, Миранчук и Игнатьев – в основе «Локомотива»; у «Крыльев» сыграют Евгеньев и Глушенков

    Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Крыльев Советов» на матч пятого тура чемпионата России.

    «Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Тикнизян, Едвай, Мампасси, Баринов, Миранчук, Карпукас, Игнатьев, Камано, Изидор.

    Запасные: Гилерме, Савин, Магкеев, Погостнов, Бабкин, Петров, Керк, Раков, Раконьяц.

    «Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Соколов, Витюгов, Ежов, Коваленко, Глушенков, Цыпченко.

    Запасные: Фролов, Овсянников, Гапонов, Барач, Тепляков, Липовой, Хубулов, Шитов.

    • Игра пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена».
    • Начало – в 15:00 мск.
    • «Локо» занимает 14-е место в таблице РПЛ после 4 туров, а «Крылья» – 10-е.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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    Источник: сайт РПЛ

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4671

      PAREVG. 26 минут назад

      Сейчас наверное снег выпадет, Керка нет в старте.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7334

      BarStep 38 минут назад

      КС уже не тот..
      Локо выиграет без особых проблем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13816

      Skull_Boy 52 минуты назад

      Гениально Керк в запасе, а балбес в старте

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +41

      Iskander_17 53 минуты назад

      мало верится что локо выиграет

      0
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      Рейтинг: +32583

      zra78 > Iskander_17 45 минут назад

      А может и не надо...

      2
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      Рейтинг: +4957

      Красногорск_Фан > zra78 33 минуты назад

      Так сейчас многие думают. Но есть риск того что результаты не окажут влияния на засевшую в руководстве гидру. сольют цинбауэра, возьмут нового Ренненкампфа или Винтерхальтера.

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      Рейтинг: +4671

      PAREVG. > Красногорск_Фан 23 минуты назад

      Проблема не в цынбаре, а в Плутнике. Это он пригласил Цорна, а уже тот всю банду бюргеров привел...

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      Рейтинг: +4957

      Красногорск_Фан > PAREVG. 7 минут назад

      Форма по цвету стала ближе к Тульскому арсеналу. желтого добавили. А арсенал в ФНЛ. совпадение ?

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      Рейтинг: +4957

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Локомотив вперед. Нужна убедительная победа. Уже все днища пробиты. Пора бы вспомнить что всего несколько лет назад команда боролась за кубок и шампиньонство. А сейчас, например, Факел воодушевлен и бьется , да и играет симпотичней.

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