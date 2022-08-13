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  • Мампасси, Миранчук и Игнатьев – в основе «Локомотива»; у «Крыльев» сыграют Евгеньев и Глушенков

Мампасси, Миранчук и Игнатьев – в основе «Локомотива»; у «Крыльев» сыграют Евгеньев и Глушенков

13 августа 2022, 13:47
13

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Крыльев Советов» на матч пятого тура чемпионата России.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Тикнизян, Едвай, Мампасси, Баринов, Миранчук, Карпукас, Игнатьев, Камано, Изидор.

Запасные: Гилерме, Савин, Магкеев, Погостнов, Бабкин, Петров, Керк, Раков, Раконьяц.

«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Соколов, Витюгов, Ежов, Коваленко, Глушенков, Цыпченко.

Запасные: Фролов, Овсянников, Гапонов, Барач, Тепляков, Липовой, Хубулов, Шитов.

  • Игра пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена».
  • Начало – в 15:00 мск.
  • «Локо» занимает 14-е место в таблице РПЛ после 4 туров, а «Крылья» – 10-е.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Источник: сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Локомотив Крылья Советов
Комментарии (13)
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Красногорск_Фан
1660389123
Локомотив вперед. Нужна убедительная победа. Уже все днища пробиты. Пора бы вспомнить что всего несколько лет назад команда боролась за кубок и шампиньонство. А сейчас, например, Факел воодушевлен и бьется , да и играет симпотичней.
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Iskander_17
1660390038
мало верится что локо выиграет
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Skull_Boy
1660390114
Гениально Керк в запасе, а балбес в старте
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BarStep
1660390930
КС уже не тот.. Локо выиграет без особых проблем
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PAREVG.
1660391625
Сейчас наверное снег выпадет, Керка нет в старте.
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АЛЕКС 58
1660399529
Отскочил Локо
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Sviro
1660400336
Про с е р а т ь на последних минутах - фирменный стиль КрыСоветов.
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paracetamol
1660410418
На покупке Игнатьева Циннбауэр неплохо попилил!
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