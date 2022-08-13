Мампасси, Миранчук и Игнатьев – в основе «Локомотива»; у «Крыльев» сыграют Евгеньев и Глушенков

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Крыльев Советов» на матч пятого тура чемпионата России.
«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Тикнизян, Едвай, Мампасси, Баринов, Миранчук, Карпукас, Игнатьев, Камано, Изидор.
Запасные: Гилерме, Савин, Магкеев, Погостнов, Бабкин, Петров, Керк, Раков, Раконьяц.
«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Соколов, Витюгов, Ежов, Коваленко, Глушенков, Цыпченко.
Запасные: Фролов, Овсянников, Гапонов, Барач, Тепляков, Липовой, Хубулов, Шитов.
- Игра пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена».
- Начало – в 15:00 мск.
- «Локо» занимает 14-е место в таблице РПЛ после 4 туров, а «Крылья» – 10-е.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: сайт РПЛ