Дзюба ведет переговоры с «Истанбулом» («СЭ»)

Я бы посмотрел на него в более топовых клубах, типа Арсенал или Пари
Бывший форвард «Зенита» Артем Дзюба снова пытается трудоустроиться в Турции.
33-летний футболист ведет переговоры с «Истанбулом».
Россиянину интересен этот вариант продолжения карьеры, поскольку турецкая команда играет в еврокубках.
- Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Нападающий более 2 месяцев пребывает в статусе свободного агента.
- С 12 июля Артем тренировался с «Рубином».