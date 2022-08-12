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    Дзюба ведет переговоры с «Истанбулом» («СЭ»)

    Бывший форвард «Зенита» Артем Дзюба снова пытается трудоустроиться в Турции.

    33-летний футболист ведет переговоры с «Истанбулом».

    Россиянину интересен этот вариант продолжения карьеры, поскольку турецкая команда играет в еврокубках.

    • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
    • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
    • Нападающий более 2 месяцев пребывает в статусе свободного агента.
    • С 12 июля Артем тренировался с «Рубином».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3076

      acor94 20 минут назад

      Я бы посмотрел на него в более топовых клубах, типа Арсенал или Пари

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16521

      ilichkadr 21 минуту назад

      "Россиянину интересен этот вариант"?
      Интересно, а «Истанбулу» интересен Дзюба?

      0
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