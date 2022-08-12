«Она противная, невыносимая, выносит мозг». Тарасов – о жене, с которой снимался в эротической фотосессии

- А это правда, что вы убили свою жену? - Она была дурна собой и совершенно не умела готовить. © м/ф "Кентервильское привидение"
Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов высказался о своей супруге – модели Анастасии Костенко.
«Она противная, когда злая. Она злопамятная. Она выносит мозг. Она невыносимая, когда мы ссоримся. Но я ее все равно люблю», – сказал Тарасов.
- У пары 3 детей.
- Ранее Тарасов снялся с женой в эротической фотосессии.
- 35-летний Тарасов еще официально не завершил карьеру.