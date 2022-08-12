«Она противная, невыносимая, выносит мозг». Тарасов – о жене, с которой снимался в эротической фотосессии

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов высказался о своей супруге – модели Анастасии Костенко.

«Она противная, когда злая. Она злопамятная. Она выносит мозг. Она невыносимая, когда мы ссоримся. Но я ее все равно люблю», – сказал Тарасов.