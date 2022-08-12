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    «Она противная, невыносимая, выносит мозг». Тарасов – о жене, с которой снимался в эротической фотосессии

    Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов высказался о своей супруге – модели Анастасии Костенко.

    «Она противная, когда злая. Она злопамятная. Она выносит мозг. Она невыносимая, когда мы ссоримся. Но я ее все равно люблю», – сказал Тарасов.

    • У пары 3 детей.
    • Ранее Тарасов снялся с женой в эротической фотосессии.
    • 35-летний Тарасов еще официально не завершил карьеру.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +15684

      Barmaleushka 33 минуты назад

      - А это правда, что вы убили свою жену? - Она была дурна собой и совершенно не умела готовить. © м/ф "Кентервильское привидение"⁠⁠

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      Рейтинг: +685

      Suvorov51 39 минут назад

      И что только не прочтешь в бомбордир. ру

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      Рейтинг: +16945

      житель СПб 58 минут назад

      Новость о "футболисте" Тарасове...

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