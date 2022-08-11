«Опять? В 38 лет?». Перес ответил фанатам, просившим вернуть Роналду в «Реал»

Президент «Реала» Флорентино Перес пообщался с болельщиками по поводу Криштиану Роналду.

Фанаты призвали вернуть португальца на «Сантьяго Бернабеу», однако руководитель клуба дал понять, что этого не будет.

«Криштиану? Опять? В 38 лет?» – ответил Перес на просьбу.