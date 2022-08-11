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    «Опять? В 38 лет?». Перес ответил фанатам, просившим вернуть Роналду в «Реал»

    Президент «Реала» Флорентино Перес пообщался с болельщиками по поводу Криштиану Роналду.

    Фанаты призвали вернуть португальца на «Сантьяго Бернабеу», однако руководитель клуба дал понять, что этого не будет.

    «Криштиану? Опять? В 38 лет?» – ответил Перес на просьбу.

    • Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
    • Он провел 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 ассист.
    • Нападающему исполнится 38 лет в феврале.
    • Его цель – сменить команду, чтобы играть в Лиге чемпионов.

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    Источник: Marca

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +244

      Sancool 22 минуты назад

      Лучший бомбардир в истории клуба, который даже в своем возрасте дает фору молодым и является одним из лучших. А было бы красиво)

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