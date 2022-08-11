«Опять? В 38 лет?». Перес ответил фанатам, просившим вернуть Роналду в «Реал»

Лучший бомбардир в истории клуба, который даже в своем возрасте дает фору молодым и является одним из лучших. А было бы красиво)
Президент «Реала» Флорентино Перес пообщался с болельщиками по поводу Криштиану Роналду.
Фанаты призвали вернуть португальца на «Сантьяго Бернабеу», однако руководитель клуба дал понять, что этого не будет.
«Криштиану? Опять? В 38 лет?» – ответил Перес на просьбу.
- Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
- Он провел 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 ассист.
- Нападающему исполнится 38 лет в феврале.
- Его цель – сменить команду, чтобы играть в Лиге чемпионов.