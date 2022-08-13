Где смотреть «Локомотив» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 13 августа

«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграют в матче 5-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в субботу, 13 августа.
- Встреча пройдет в Москве на «РЖД-Арене».
- Начало – в 15:00 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Локомотив – Крылья Советов
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Эфир начнется в 14:30 мск.
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч Локомотив – Крылья Советов
- Победа «Локомотив» – 2.35
- Ничья – 3.65
- Победа «Крылья Советов» – 2.85
Источник: «Бомбардир»