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    Где смотреть «Локомотив» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 13 августа

    «Локомотив» и «Крылья Советов» сыграют в матче 5-го тура РПЛ.

    Угадай победителя и получи 2000 рублей

    • Игра состоится в субботу, 13 августа.
    • Встреча пройдет в Москве на «РЖД-Арене».
    • Начало – в 15:00 мск.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Локомотив – Крылья Советов

    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Эфир начнется в 14:30 мск.
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».

    Ставки на матч Локомотив – Крылья Советов

    Коэффициенты:

    • Победа «Локомотив» – 2.35
    • Ничья – 3.65
    • Победа «Крылья Советов» – 2.85

    Источник: Бомбардир.ру

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