Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    2 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    3 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов

    «Бавария» показала новую форму для матчей Лиги чемпионов

    «Бавария» провела презентацию новой формы.

    Это специальный комплект для матчей Лиги чемпионов в сезоне-2022/23.

    Экипировка выполнена в темно-сером цвете с красными вставками.

    Технический спонсор клуба – компания adidas.

    Новости по теме
    «Пожалуйста, только не «Бавария». Левандовски высказал пожелание перед жеребьевкой ЛЧ 3
    В «Баварии» отреагировали на слухи о возможном уходе Сане в «Манчестер Юнайтед» 1
    Самые дорогие игроки Бундеслиги выступают не в «Баварии» 3
    Источник: сайт «Баварии»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:58
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11