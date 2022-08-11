«Бавария» показала новую форму для матчей Лиги чемпионов

«Бавария» провела презентацию новой формы.
Это специальный комплект для матчей Лиги чемпионов в сезоне-2022/23.
Экипировка выполнена в темно-сером цвете с красными вставками.
Технический спонсор клуба – компания adidas.
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«Бавария» провела презентацию новой формы.
Это специальный комплект для матчей Лиги чемпионов в сезоне-2022/23.
Экипировка выполнена в темно-сером цвете с красными вставками.
Технический спонсор клуба – компания adidas.