«Пожалуйста, только не «Бавария». Левандовски высказал пожелание перед жеребьевкой ЛЧ

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски не хочет играть в Лиге чемпионов со своим бывшим клубом «Баварией».

«Не хотел бы играть в группе с «Баварией». Это слишком рано. Это было бы странное для меня чувство. Поэтому мое желание перед жеребьевкой: пожалуйста, только не шар с «Баварией», – сказал поляк.