«Пожалуйста, только не «Бавария». Левандовски высказал пожелание перед жеребьевкой ЛЧ

Понимает Левандовски, что Бавария вынесет его РАДУЖНУЮ Барселону и дома и на выезде...)))
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски не хочет играть в Лиге чемпионов со своим бывшим клубом «Баварией».
«Не хотел бы играть в группе с «Баварией». Это слишком рано. Это было бы странное для меня чувство. Поэтому мое желание перед жеребьевкой: пожалуйста, только не шар с «Баварией», – сказал поляк.
- Сумма трансфера Левандовски из «Баварии» – 45 миллионов евро.
- С новым клубом форвард заключил контракт по схеме «3+1».
- Сезон Примеры стартует на этой неделе.