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    «Пожалуйста, только не «Бавария». Левандовски высказал пожелание перед жеребьевкой ЛЧ

    Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски не хочет играть в Лиге чемпионов со своим бывшим клубом «Баварией».

    «Не хотел бы играть в группе с «Баварией». Это слишком рано. Это было бы странное для меня чувство. Поэтому мое желание перед жеребьевкой: пожалуйста, только не шар с «Баварией», – сказал поляк.

    • Сумма трансфера Левандовски из «Баварии» – 45 миллионов евро.
    • С новым клубом форвард заключил контракт по схеме «3+1».
    • Сезон Примеры стартует на этой неделе.

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    Источник: Bild

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    Сегодня, 11:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16673

      Cleaner 2 часа назад

      Понимает Левандовски, что Бавария вынесет его РАДУЖНУЮ Барселону и дома и на выезде...)))

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      Рейтинг: +3055

      acor94 2 часа назад

      После такого предательства, пожелаю, чтоб выпала Бавария, но ни его ни других новичков барса не смогла бы зарегестрировать из-за потолка зарплат и в чистую проиграла конкурентам!

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