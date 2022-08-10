Стало известно, какую песню регулярно ставили в раздевалке «Спартака» в последний чемпионский сезон

Ну хоть не "Голубую луну".
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич назвал любимую песню капитана «Химок» Дениса Глушакова.
«Песня в исполнении Ярослава Евдокимова «Фантазер» – одна из любимых Глушакова, если не любимая. Она всегда играла в раздевалке «Спартака», когда он был капитаном команды», – сказал Генич.
- «Спартак» последний раз брал чемпионство в сезоне-2016/17. Капитаном был Глушаков.
- Глушаков играет в «Химках» с 2020 года.
- «Спартак» сейчас лидирует в РПЛ.
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