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    Стало известно, какую песню регулярно ставили в раздевалке «Спартака» в последний чемпионский сезон

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич назвал любимую песню капитана «Химок» Дениса Глушакова.

    «Песня в исполнении Ярослава Евдокимова «Фантазер» – одна из любимых Глушакова, если не любимая. Она всегда играла в раздевалке «Спартака», когда он был капитаном команды», – сказал Генич.

    • «Спартак» последний раз брал чемпионство в сезоне-2016/17. Капитаном был Глушаков.
    • Глушаков играет в «Химках» с 2020 года.
    • «Спартак» сейчас лидирует в РПЛ.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 08:54
    Комментарии4
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      Рейтинг: +14730

      Fusballer 46 минут назад

      Ну хоть не "Голубую луну".

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10493

      alp 1 час назад

      ну, тогда понятно, почему глушака поперли из спама..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +983

      ZENIT84, 1 час назад

      Это для вас только стало известно

      0
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      Рейтинг: +7807

      vladik12 > ZENIT84, 1 час назад

      Глушаков, ты?

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