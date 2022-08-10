Стало известно, какую песню регулярно ставили в раздевалке «Спартака» в последний чемпионский сезон

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич назвал любимую песню капитана «Химок» Дениса Глушакова.

«Песня в исполнении Ярослава Евдокимова «Фантазер» – одна из любимых Глушакова, если не любимая. Она всегда играла в раздевалке «Спартака», когда он был капитаном команды», – сказал Генич.