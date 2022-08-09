В «Насьонале» подтвердили, что переход Сосы в ЦСКА сорвался

когда двоякая фамилия...
то и с судьбой бывает трудновато
Центральный защитник «Насьоналя» Хоакин Соса Романюк не перейдет в ЦСКА.
Президент уругвайского клуба Хосе Фуэнтес подтвердил, что сделка сорвалась.
«ЦСКА очень сложно осуществить трансфер. Это касается возможности перевода денежных средств в текущей ситуации», – сказал Фуэнтес.
- Сообщалось, что ЦСКА готов заплатить за уругвайца 1,5 миллиона долларов.
- Сосе в январе исполнилось 20 лет.
- В последнее время он находился в аренде в «Ливерпуле» из Монтевидео.