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    В «Насьонале» подтвердили, что переход Сосы в ЦСКА сорвался

    Центральный защитник «Насьоналя» Хоакин Соса Романюк не перейдет в ЦСКА.

    Президент уругвайского клуба Хосе Фуэнтес подтвердил, что сделка сорвалась.

    «ЦСКА очень сложно осуществить трансфер. Это касается возможности перевода денежных средств в текущей ситуации», – сказал Фуэнтес.

    • Сообщалось, что ЦСКА готов заплатить за уругвайца 1,5 миллиона долларов.
    • Сосе в январе исполнилось 20 лет.
    • В последнее время он находился в аренде в «Ливерпуле» из Монтевидео.

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    Источник: Sport890

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