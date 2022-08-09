В «Насьонале» подтвердили, что переход Сосы в ЦСКА сорвался

Центральный защитник «Насьоналя» Хоакин Соса Романюк не перейдет в ЦСКА.

Президент уругвайского клуба Хосе Фуэнтес подтвердил, что сделка сорвалась.

«ЦСКА очень сложно осуществить трансфер. Это касается возможности перевода денежных средств в текущей ситуации», – сказал Фуэнтес.