«Самый душевный дуэт страны». «Зенит» назвал музыкантов, которые выступят перед матчем с ЦСКА

«Зенит» анонсировал музыкальную программу в преддверии игры пятого тура РПЛ против ЦСКА.
«Перед Winline Матчем тура «Зенит» – ЦСКА выступит самый душевный дуэт страны.
Помимо яркого противостояния сине-бело-голубых и московских армейцев, гостей «Газпром Арены» ждет концерт суперзвездного поп-дуэта Dabro!
В списке композиций артистов, которые болельщики услышат на «Газпром Арене», – культовая «Юность», а также не менее звучные «Услышит весь район», «На крыше», «Давай запоeм» и «На часах ноль-ноль», – говорится в анонсе.
- Матч состоится в субботу, 13 августа.
- Начало – в 17:00 мск.
- ЦСКА – лидер РПЛ, «Зенит» идет на 6-м месте.
Источник: сайт «Зенита»