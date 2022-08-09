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    «Самый душевный дуэт страны». «Зенит» назвал музыкантов, которые выступят перед матчем с ЦСКА

    «Зенит» анонсировал музыкальную программу в преддверии игры пятого тура РПЛ против ЦСКА.

    «Перед Winline Матчем тура «Зенит» – ЦСКА выступит самый душевный дуэт страны.

    Помимо яркого противостояния сине-бело-голубых и московских армейцев, гостей «Газпром Арены» ждет концерт суперзвездного поп-дуэта Dabro!

    В списке композиций артистов, которые болельщики услышат на «Газпром Арене», – культовая «Юность», а также не менее звучные «Услышит весь район», «На крыше», «Давай запоeм» и «На часах ноль-ноль», – говорится в анонсе.

    • Матч состоится в субботу, 13 августа.
    • Начало – в 17:00 мск.
    • ЦСКА – лидер РПЛ, «Зенит» идет на 6-м месте.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +598

      3meeeD 46 минут назад

      А чего не пугачева епта?
      В Петербурге сегодня дожди

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