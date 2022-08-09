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  • «Самый душевный дуэт страны». «Зенит» назвал музыкантов, которые выступят перед матчем с ЦСКА

«Самый душевный дуэт страны». «Зенит» назвал музыкантов, которые выступят перед матчем с ЦСКА

9 августа 2022, 13:50
3

«Зенит» анонсировал музыкальную программу в преддверии игры пятого тура РПЛ против ЦСКА.

«Перед Winline Матчем тура «Зенит» – ЦСКА выступит самый душевный дуэт страны.

Помимо яркого противостояния сине-бело-голубых и московских армейцев, гостей «Газпром Арены» ждет концерт суперзвездного поп-дуэта Dabro!

В списке композиций артистов, которые болельщики услышат на «Газпром Арене», – культовая «Юность», а также не менее звучные «Услышит весь район», «На крыше», «Давай запоeм» и «На часах ноль-ноль», – говорится в анонсе.

  • Матч состоится в субботу, 13 августа.
  • Начало – в 17:00 мск.
  • ЦСКА – лидер РПЛ, «Зенит» идет на 6-м месте.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА
Комментарии (3)
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3meeeD
1660051886
А чего не пугачева епта? В Петербурге сегодня дожди епт
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Bivaliy67
1660060185
Хороший повод не ходить на матч.
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Красногвардейчик
1660065972
А на Спартаке вечная Максим будет петь))
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