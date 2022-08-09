«Самый душевный дуэт страны». «Зенит» назвал музыкантов, которые выступят перед матчем с ЦСКА

«Зенит» анонсировал музыкальную программу в преддверии игры пятого тура РПЛ против ЦСКА.

«Перед Winline Матчем тура «Зенит» – ЦСКА выступит самый душевный дуэт страны.

Помимо яркого противостояния сине-бело-голубых и московских армейцев, гостей «Газпром Арены» ждет концерт суперзвездного поп-дуэта Dabro!

В списке композиций артистов, которые болельщики услышат на «Газпром Арене», – культовая «Юность», а также не менее звучные «Услышит весь район», «На крыше», «Давай запоeм» и «На часах ноль-ноль», – говорится в анонсе.