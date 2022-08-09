«Только Кениг, только победа!» Губернатор Калининградской области заводил трибуны на матче «Балтика» – «Арсенал»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов присутствовал на фанатском секторе «Балтики» во время матча 4-го тура Первой лиги с тульским «Арсеналом» (1:0).

Алиханов заводил фанатскую трибуну с помощью кричалки «Только Кениг, только победа!».