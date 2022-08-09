«Только Кениг, только победа!» Губернатор Калининградской области заводил трибуны на матче «Балтика» – «Арсенал»

Только Кениг-----
Так верните тогда истрорическое название.))) Есть же Тверь.Нет Калинина.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов присутствовал на фанатском секторе «Балтики» во время матча 4-го тура Первой лиги с тульским «Арсеналом» (1:0).
Алиханов заводил фанатскую трибуну с помощью кричалки «Только Кениг, только победа!».
- В сентябре пройдут выборы губернатора Калининградской области.
- «Балтика» Сергея Игнашевича поднялась на 4-е место в Первой лиге.
- Клуб из Калининграда выступает в Первой лиге с 1998 года.