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    «Только Кениг, только победа!» Губернатор Калининградской области заводил трибуны на матче «Балтика» – «Арсенал»

    Губернатор Калининградской области Антон Алиханов присутствовал на фанатском секторе «Балтики» во время матча 4-го тура Первой лиги с тульским «Арсеналом» (1:0).

    Алиханов заводил фанатскую трибуну с помощью кричалки «Только Кениг, только победа!».

    • В сентябре пройдут выборы губернатора Калининградской области.
    • «Балтика» Сергея Игнашевича поднялась на 4-е место в Первой лиге.
    • Клуб из Калининграда выступает в Первой лиге с 1998 года.

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    Источник: телеграм-канал «Калининград №1»

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    Сегодня, 07:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +61

      Miru mir 2 часа назад

      Только Кениг-----
      Так верните тогда истрорическое название.))) Есть же Тверь.Нет Калинина.

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