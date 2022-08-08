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    Скопинцев прокомментировал продление соглашения с «Динамо»

    Левый защитник Дмитрий Скопинцев поделился эмоциями после подписания нового контракта с «Динамо».

    Стороны продлили соглашение на три года – до 30 июня 2027-го.

    «Я счастлив, что подписал пятилетний контракт с родным клубом! Для меня это колоссальная возможность во всeм показывать свою любовь к «Динамо». Спасибо!» – сказал 25-летний футболист.

    • Скопинцев – воспитанник «Динамо».
    • Он провел 73 матча, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.

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    Источник: сайт «Динамо»

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