Скопинцев прокомментировал продление соглашения с «Динамо»

Левый защитник Дмитрий Скопинцев поделился эмоциями после подписания нового контракта с «Динамо».

Стороны продлили соглашение на три года – до 30 июня 2027-го.

«Я счастлив, что подписал пятилетний контракт с родным клубом! Для меня это колоссальная возможность во всeм показывать свою любовь к «Динамо». Спасибо!» – сказал 25-летний футболист.