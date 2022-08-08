Уткин: «Чемпион России уже известен, у нас чемпионы правят долго»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин считает, что «Зенит» в пятый раз подряд выиграет РПЛ.

«На мой взгляд, чемпионской интриги в РПЛ нет. Она заключается лишь в том, кто займет второе место.

А чемпион нашей страны известен, он не изменится. У нас чемпионы правят долго», – сказал Уткин.