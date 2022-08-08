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    Уткин: «Чемпион России уже известен, у нас чемпионы правят долго»

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин считает, что «Зенит» в пятый раз подряд выиграет РПЛ.

    «На мой взгляд, чемпионской интриги в РПЛ нет. Она заключается лишь в том, кто займет второе место.

    А чемпион нашей страны известен, он не изменится. У нас чемпионы правят долго», – сказал Уткин.

    • «Зенит» набрал 8 очков в 4 стартовых турах РПЛ.
    • Петербуржцы занимают 4-е место в таблице лиги.
    • Отставание от лидеров – 2 балла.

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    Источник: ютуб-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 00:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4648

      PAREVG. 2 часа назад

      Естественно, ведь главный болельщик Зенита мечтает о второй звезде.
      И если он ее не получит, то еще раз перепишет регламент, отменит лимит, купит сборную бразилии, и окончательно убьет футбол в России...

      2
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      Рейтинг: +970

      inzek > PAREVG. 1 час назад

      ну твой прогноз уже сбывается) лимит не легов переделан, в старте половина бразильцев, вторая звезда через год.

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