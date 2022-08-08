Уткин: «Чемпион России уже известен, у нас чемпионы правят долго»

Естественно, ведь главный болельщик Зенита мечтает о второй звезде.
И если он ее не получит, то еще раз перепишет регламент, отменит лимит, купит сборную бразилии, и окончательно убьет футбол в России...
Журналист и видеоблогер Василий Уткин считает, что «Зенит» в пятый раз подряд выиграет РПЛ.
«На мой взгляд, чемпионской интриги в РПЛ нет. Она заключается лишь в том, кто займет второе место.
А чемпион нашей страны известен, он не изменится. У нас чемпионы правят долго», – сказал Уткин.
- «Зенит» набрал 8 очков в 4 стартовых турах РПЛ.
- Петербуржцы занимают 4-е место в таблице лиги.
- Отставание от лидеров – 2 балла.