«Лукойл» ищет нового гендиректора для «Спартака». Мележиков может сменить должность

А что - это проблема? У нас с дипломами менеджера ежегодно много тысяч человек выпускается...
В «Спартаке» может поменяться генеральный директор.
«Лукойл» ищет нового человека на эту должность.
По информации Sport24, нынешний гендиректор Евгений Мележиков останется в клубе. Он может стать исполнительным директором.
- Мележиков стал гендиректором «Спартака» в декабре 2020 года вместо Шамиля Газизова.
- Сообщалось, что «Лукойл» хочет поставить своего человека на эту должность в связи со скорой сменой владельца.