Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    2 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    «Лукойл» ищет нового гендиректора для «Спартака». Мележиков может сменить должность

    В «Спартаке» может поменяться генеральный директор.

    «Лукойл» ищет нового человека на эту должность.

    По информации Sport24, нынешний гендиректор Евгений Мележиков останется в клубе. Он может стать исполнительным директором.

    • Мележиков стал гендиректором «Спартака» в декабре 2020 года вместо Шамиля Газизова.
    • Сообщалось, что «Лукойл» хочет поставить своего человека на эту должность в связи со скорой сменой владельца.

    Новости по теме
    В «Спартаке» объяснили отсутствие больших трат на трансферы
    Гендиректор «Спартака» назвал причину, по которой Каттани ушел из клуба 9
    ⚽ РПЛ. «Динамо» сыграет с «Крыльями», «Ростов» примет «Оренбург» 2
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:16
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16902

      житель СПб 22 минуты назад

      А что - это проблема? У нас с дипломами менеджера ежегодно много тысяч человек выпускается...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +501

      klimovich 2 часа назад

      Возьмите меня! Хуже не будет!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7331

      BarStep 2 часа назад

      Ну говорю же,
      Зарема Салихова..

      И пусть все хейтеры спросят, как дела, сестренка..

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11