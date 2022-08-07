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«Полная ерунда». «Спартак» – о Fan ID

7 августа 2022, 08:59
4

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал введение в РПЛ индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID). Их нужно оформлять и игрокам, и персоналу клубов.

«Все в «Спартаке» получили Fan ID. Это странное ощущение. По-моему, с этим Fan ID ерунда полная получается. Это мнение многих, с кем я общался из команды», – сказал Зеленов.

  • Система Fan ID начала работать этим летом.
  • Она уже функционирует на стадионах в Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.
  • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (4)
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slavа0508
1659854129
Дурдом . у нас у всех есть паспорта граждан РФ . другого документа и не должно быть . для перемещений по стране ...а то давайте на стадион введём Fan ID. в театр . Fan **** . в кинотеатр ещё какой нибудь херов ID ...
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Enter2006
1659854207
Для инициатора введения Fan ID в России в аду уже разогрели котёл.
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ScarlettOgusania
1659855438
С фан-уйди явно накосячили, Роднина сочинила этот закон, не иначе))
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моэм
1659857511
Сначала я обрадовался , потому что идея ФАН должна была максимально облегчить жизнь рядовому фану и по ходу усложнить жизнь спекулянтам .... но оказалось , что сначала надо пройти мытарства по её оформлению , но и уже имеющие этот паспорт не всегда могут пройти на матч и имея на руках оплаченный билет ... здесь или кто то преднамеренно делает всё , чтобы ФАН дискредитировать или же всё гораздо проще , а именно : деньги выделенные для закупки качественного оборудования для бесперебойной работы FAN ID , КАК ОБЫЧНО , растащили чиновники и денег не осталось даже на турникеты не пускающих людей с билетом и FAN ID на руках ...вывод один для внедрения ФАН надо сначала уничтожить чиновников .
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