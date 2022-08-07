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    «Полная ерунда». «Спартак» – о Fan ID

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал введение в РПЛ индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID). Их нужно оформлять и игрокам, и персоналу клубов.

    «Все в «Спартаке» получили Fan ID. Это странное ощущение. По-моему, с этим Fan ID ерунда полная получается. Это мнение многих, с кем я общался из команды», – сказал Зеленов.

    • Система Fan ID начала работать этим летом.
    • Она уже функционирует на стадионах в Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    Сегодня, 08:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +11181

      Алексей З 44 минуты назад

      Никто так и не привёл логическое объяснение внедрения этой Хери.
      Допустим все оформили и что ?
      Освоили очередной ярд государственных денег.
      Неужели в этой полу-нищей стране денег деть не куда ?
      Боже , ну когда они уже нажрутся.

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      Рейтинг: +1933

      моэм 1 час назад

      Сначала я обрадовался , потому что идея ФАН должна была максимально облегчить жизнь рядовому фану и по ходу усложнить жизнь спекулянтам .... но оказалось , что сначала надо пройти мытарства по её оформлению , но и уже имеющие этот паспорт не всегда могут пройти на матч и имея на руках оплаченный билет ... здесь или кто то преднамеренно делает всё , чтобы ФАН дискредитировать или же всё гораздо проще , а именно : деньги выделенные для закупки качественного оборудования для бесперебойной работы FAN ID , КАК ОБЫЧНО , растащили чиновники и денег не осталось даже на турникеты не пускающих людей с билетом и FAN ID на руках ...вывод один для внедрения ФАН надо сначала уничтожить чиновников .

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      Рейтинг: +49

      ScarlettOgusania 1 час назад

      С фан-уйди явно накосячили, Роднина сочинила этот закон, не иначе))

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      Рейтинг: +4051

      Enter2006 2 часа назад

      Для инициатора введения Fan ID в России в аду уже разогрели котёл.

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      Рейтинг: +25993

      slavutiq70 2 часа назад

      Дурдом . у нас у всех есть паспорта граждан РФ . другого документа и не должно быть . для перемещений по стране ...а то давайте на стадион введём Fan ID. в театр . Fan **** . в кинотеатр ещё какой нибудь херов ID ...

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