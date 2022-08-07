«Полная ерунда». «Спартак» – о Fan ID

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал введение в РПЛ индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID). Их нужно оформлять и игрокам, и персоналу клубов.
«Все в «Спартаке» получили Fan ID. Это странное ощущение. По-моему, с этим Fan ID ерунда полная получается. Это мнение многих, с кем я общался из команды», – сказал Зеленов.
- Система Fan ID начала работать этим летом.
- Она уже функционирует на стадионах в Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.
- Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого