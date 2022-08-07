«Барселона» планирует продать Депая или Обамеянга

Явно Депай, хотя местами неплохо играет, но блин это не уровень Барселоны, думаю,ему стоит попробовать себя в Италии, тот же Ювентус подошёл в самый раз
«Барселона» планирует разгрузить зарплатную ведомость. Для этого клуб готов продать кого-то из линии атаки.
Каталонцы готовы продать либо Мемфиса Депая, либо Пьера-Эмерика Обамеянга.
- Оба игрока интересны «Челси».
- Сезон Примеры стартует на следующей неделе.
- «Барселона» из-за перегруженной ведомости не может заявить новичков.
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