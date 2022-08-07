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    «Барселона» планирует продать Депая или Обамеянга

    «Барселона» планирует разгрузить зарплатную ведомость. Для этого клуб готов продать кого-то из линии атаки.

    Каталонцы готовы продать либо Мемфиса Депая, либо Пьера-Эмерика Обамеянга.

    • Оба игрока интересны «Челси».
    • Сезон Примеры стартует на следующей неделе.
    • «Барселона» из-за перегруженной ведомости не может заявить новичков.

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    Источник: твиттер Managing Barça

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    Сегодня, 08:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +646

      Lipatoff 2 часа назад

      Явно Депай, хотя местами неплохо играет, но блин это не уровень Барселоны, думаю,ему стоит попробовать себя в Италии, тот же Ювентус подошёл в самый раз

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