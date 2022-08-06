В «Спартаке» прокомментировали будущее Урунова

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на информацию, что полузащитник Остон Урунов отказывается покидать клуб из-за высокой зарплаты.

«Пока тренируется в молодежной команде. Агенты, я так понимаю, занимаются его трудоустройством, но пока безуспешно», – сказал Мележиков.