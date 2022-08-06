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    В «Спартаке» прокомментировали будущее Урунова

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на информацию, что полузащитник Остон Урунов отказывается покидать клуб из-за высокой зарплаты.

    «Пока тренируется в молодежной команде. Агенты, я так понимаю, занимаются его трудоустройством, но пока безуспешно», – сказал Мележиков.

    • «Спартак» купил хавбека в августе 2020 года у «Уфы» за 1 миллион евро.
    • Его контракт с клубом действует до 2025 года.
    • В этом сезоне Урунов на поле не выходил.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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