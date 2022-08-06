В «Спартаке» рассказали о снижении доходов от продажи билетов

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал ситуацию с продажей билетов на домашние матчи и абонементов на сезон.
– Очень сильно упал спрос на абонементы.
– Да, потому что фанаты бойкотируют. Точные цифры я вам не скажу, но около трех тысяч, может быть, чуть-чуть больше. Но падение серьезное по сравнению с прошлым и позапрошлым сезоном.
Бьет ли это по бюджету? Да, бьет очень сильно. Зарабатываем ли мы на болельщиках? Конечно, у нас билеты – одна из важных статей дохода.
- Фанаты объявили бойкот из-за системы Fan ID.
- Она уже функционирует на стадионах в Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.
- Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.
Источник: «Спорт-Экспресс»