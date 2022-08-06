Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    2 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    3 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?

    В «Спартаке» рассказали о снижении доходов от продажи билетов

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал ситуацию с продажей билетов на домашние матчи и абонементов на сезон.

    – Очень сильно упал спрос на абонементы.

    – Да, потому что фанаты бойкотируют. Точные цифры я вам не скажу, но около трех тысяч, может быть, чуть-чуть больше. Но падение серьезное по сравнению с прошлым и позапрошлым сезоном.

    Бьет ли это по бюджету? Да, бьет очень сильно. Зарабатываем ли мы на болельщиках? Конечно, у нас билеты – одна из важных статей дохода.

    • Фанаты объявили бойкот из-за системы Fan ID.
    • Она уже функционирует на стадионах в Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

    Новости по теме
    В «Спартаке» прокомментировали будущее Урунова
    Игнатов забил за «Спартак» в первом матче сезона РПЛ. Соболев сделал 2 ассиста в игре с «Уралом» 4
    «Мини-филиал «Спартака». Зеленов – о «Шальке»
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:08
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11