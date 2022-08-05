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    «ПСЖ» сообщил о травме Мбаппе

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не поможет команде в матче первого тура Лиги 1 против «Клермона».

    23-летний футболист пропустит игру из-за травмы приводящей мышцей бедра.

    Ранее форвард не сыграл с «Нантом» (4:0) в Суперкубке Франции.

    • «Клермон» примет «ПСЖ» в субботу, 6 августа, в 22:00 мск.
    • Мбаппе в прошлом сезоне забил 39 голов и сделал 26 ассистов в 46 матчах.
    • Этим летом он мог уйти в «Реал», но продлил контракт с парижанами на 3 года.

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    Источник: сайт «ПСЖ»

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