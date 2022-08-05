«ПСЖ» сообщил о травме Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не поможет команде в матче первого тура Лиги 1 против «Клермона».
23-летний футболист пропустит игру из-за травмы приводящей мышцей бедра.
Ранее форвард не сыграл с «Нантом» (4:0) в Суперкубке Франции.
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не поможет команде в матче первого тура Лиги 1 против «Клермона».
23-летний футболист пропустит игру из-за травмы приводящей мышцей бедра.
Ранее форвард не сыграл с «Нантом» (4:0) в Суперкубке Франции.