«ПСЖ» сообщил о травме Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не поможет команде в матче первого тура Лиги 1 против «Клермона».

23-летний футболист пропустит игру из-за травмы приводящей мышцей бедра.

Ранее форвард не сыграл с «Нантом» (4:0) в Суперкубке Франции.