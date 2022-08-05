«Я тинейджер». Кокорин – про общение с 15-летней девушкой

Ска, опять присесть захотел? Только уже не на год, а побольше. И придется покукарекать.
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин ответил на претензии по поводу общения с 15-летней Тоней Худяковой.
Общаясь в комментариях в соцсетях, 31-летний футболист объяснил свое поведение тем, что он тинейджер.
- За 1,5 сезона в «Фиорентине» россиянин провел 11 матчей без голевых действий.
- Кокорин выкладывал фото с совместного отдыха с Худяковой.
- Девушка является дочерью российского клипмейкера Павла Худякова. Она занимается танцами.