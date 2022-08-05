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    «Я тинейджер». Кокорин – про общение с 15-летней девушкой

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин ответил на претензии по поводу общения с 15-летней Тоней Худяковой.

    Общаясь в комментариях в соцсетях, 31-летний футболист объяснил свое поведение тем, что он тинейджер.

    • За 1,5 сезона в «Фиорентине» россиянин провел 11 матчей без голевых действий.
    • Кокорин выкладывал фото с совместного отдыха с Худяковой.
    • Девушка является дочерью российского клипмейкера Павла Худякова. Она занимается танцами.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 16:47
    Комментарии8
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      Рейтинг: +7804

      vladik12 8 минут назад

      Ска, опять присесть захотел? Только уже не на год, а побольше. И придется покукарекать.

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      Рейтинг: +1127

      mama1991 23 минуты назад

      кто все в шоке? мне пох@й

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +171

      LGBT+ 36 минут назад

      не педофилия, а недоразвитость и инфантильность.
      не стоит путать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +800

      Rabinovi_ch 54 минуты назад

      Точно тинейджер, а не педофил?

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      Рейтинг: +2651

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Кто этому ребёнку в 2018 году алкоголь продал и до тюрьмы довел?

      0
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      Рейтинг: +18498

      Persona_non_Grata 1 час назад

      У этого есть другое название - "педофил" !!! )

      0
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      Рейтинг: +6600

      sochi-2013 1 час назад

      По умственному развитию

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      Рейтинг: +14692

      Fusballer 1 час назад

      Кто сказал "педофил"?

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