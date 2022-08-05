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    Карпова призвала освободить баскетболистку Грайнер, осужденную за контрабанду наркотиков

    Нападающая «Эспаньола» и женской сборной России Надежда Карпова поддержала американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

    • 31-летняя спортсменка была задержана 17 февраля 2022 года в аэропорту Шереметьево.
    • У нее нашли жидкость, содержащую гашишное масло.
    • Грайнер приговорили к 9 годам тюрьмы за хранение и контрабанду наркотиков.

    «Свободу Бриттни Грайнер!!!» – написала Карпова в соцсетях.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 14:55
    Комментарии13
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      Рейтинг: +7450

      mihail200606 22 минуты назад

      Тебя забыли спросить... а так то политическую ситуацию надо учитывать ещё- обменять можно её на кого нибудь...

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      Рейтинг: +10

      bato54 45 минут назад

      tgtennis.com - Прогнозы благодаря каким я наконец вышел в плюс( до этого слил уже не один банк) Матчи с хорошими кофами и очень хорошей проходимостью. Буду благодарен за переход и если введете промокод " bato "

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      Рейтинг: +656

      (Меня за банили) 1 час назад

      Я так понимаю Карпова на нее глаз положила!

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      Рейтинг: +171

      LGBT+ 1 час назад

      это одна из самых титулованых баскетболисток мира.
      посадили её на 9 лет за флакон с медицинской травкой, которую ей выписал врач из США.
      да, глупая ошибка, но *****, 9 лет?

      а сколько по рф детей (по мне в 18 лет еще ребёнок) сидят из-за травки или мефа.
      так же поймали за руки, довесили сколько нужно и по 9 лет из-за ветерка в голове.
      при чём не за продажу, а за наличие комочка в кармане, ну нет у подростков ума, это проходит со временем, но нет, лови 9 лет.
      и что из них вырастит в тюрьме?

      ******** законодательство.
      добро пожаловать в рф, великое государство (именно государство, а не родина).

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      Рейтинг: +4884

      Красногорск_Фан > LGBT+ 1 час назад

      Нормальное государство. 1 потребитель наркоты подсаживает еще 10. Если эту гидру не рубить в зародыше то будет как сейчас в Афгане или Китае 19-го века когда вся страна на наркоте. И я достаточно видел этих "с комочками в кармане" которые спустя год уже барыжили или прятали трупы товарищей после передоза.

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      Рейтинг: +171

      LGBT+ > Красногорск_Фан 58 минут назад

      сразу вижу человека, который громко кричит, но при этом совсем не разбирается в вопросе.

      в афгане и китае проблемы преимущественно с опиумом, который хорошо прорастает там.
      из него производят тяжелые и смертельные наркотики.

      а я говорил о каннабисе, который более безопасен, чем алкоголь, но при этом запрещен у нас (ну вот так вот).
      и за наличие у тебя n-количества каннабиса в кармане дадут те же 9 лет, словно ты устроил у себя дома героиновый притон.

      стоит отметить, полицейские в основном при поимке подростка просто берут у него деньги или отвозят родителям.
      потому что все мы люди и никому не хочется портить жизнь человека из-за травки.
      но это не всегда работает и сроки по 9 лет прилетают.

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      Рейтинг: +171

      LGBT+ > Красногорск_Фан 57 минут назад

      так же не стоит забывать, наркомания - это болезнь.
      людей лечить нужно (пусть даже принудительно), но никак не сажать на 9 лет, что бы потом вышло непойми кто и что из себя представляющее.

      0
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      Рейтинг: +4884

      Красногорск_Фан > LGBT+ 45 минут назад

      А вы то откуда про это знаете? Про нашу страну. Сидели или сажаете?

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      Рейтинг: +171

      LGBT+ > Красногорск_Фан 38 минут назад

      извольте, почему сразу сидел или сажал.
      дядька врач нарколог.

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      Рейтинг: +4884

      Красногорск_Фан > LGBT+ 30 минут назад

      у меня кума психиатр в Калужской области. Проводит освидетельствование в т.ч. данных граждан. И контактирует с их родственниками, понимая без прикрас какое горе они приносят в семью. Останусь при своем мнении, без претензий к вашему

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      Рейтинг: +171

      LGBT+ > Красногорск_Фан 1 минуту назад

      психиатрия как раз и рассматривает тяжелые случаи.
      тяжелые наркотики делают из человека животного.

      каннабис опасен только:
      - нельзя управлять транспортом.
      - ты тупеешь и не развиваешься.
      - вызывает зависимость (примерно как от алкоголя и табака).
      - ты можешь с травки "слезть" на тяжелые вещества.

      собственно это всё.
      почему для травки (и того же лсд) юридически нет отдельной группы (лёгких) веществ, мне не понятно.
      для того же морфина и трамадола есть отдельная 234 статья ук рф, а это более опасные вещества, чем трава.

      такая вот ни рыба ни мясо.
      так что выдавать 9 лет за флакон с гашишным маслом - дикость.

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      Рейтинг: +171

      LGBT+ > Красногорск_Фан 1 минуту назад

      я не против наказаний за наркотики, но они должны быть адекватными и исправляющими человека.

      метод запугивания большими сроками, это туопсть.
      это сделает наркотики дороже, взятки больше, но малоэфективно против самой эпидемии наркомании.

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      Рейтинг: +7215

      nik55 2 часа назад

      пусть сидит

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