Карпова призвала освободить баскетболистку Грайнер, осужденную за контрабанду наркотиков

Тебя забыли спросить... а так то политическую ситуацию надо учитывать ещё- обменять можно её на кого нибудь...
Нападающая «Эспаньола» и женской сборной России Надежда Карпова поддержала американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
- 31-летняя спортсменка была задержана 17 февраля 2022 года в аэропорту Шереметьево.
- У нее нашли жидкость, содержащую гашишное масло.
- Грайнер приговорили к 9 годам тюрьмы за хранение и контрабанду наркотиков.
«Свободу Бриттни Грайнер!!!» – написала Карпова в соцсетях.