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    «Барселона» не может избавиться от Брайтвайта

    Нападающий Мартин Брайтвайт не спешит покидать «Барселону».

    В клубе дали понять 31-летнему футболисту, что на него не рассчитывают в будущем. В связи с этим его не взяли в предсезонное турне по США.

    Однако датчанин все равно не ищет новую команду. Его устраивает текущий статус, чему очень удивлены в «Барсе».

    Руководство каталонцев раздумывало насчет оказания давления на форварда, но есть опасения, что он подаст жалобу.

    • Контракт Брайтвайта с «Барселоной» действует до 2024 года.
    • После назначения Хави на пост главного тренера он провел на поле всего 22 минуты.

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    Источник: Marca

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    04.08.2022 23:40
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