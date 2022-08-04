«Барселона» не может избавиться от Брайтвайта

Нападающий Мартин Брайтвайт не спешит покидать «Барселону».

В клубе дали понять 31-летнему футболисту, что на него не рассчитывают в будущем. В связи с этим его не взяли в предсезонное турне по США.

Однако датчанин все равно не ищет новую команду. Его устраивает текущий статус, чему очень удивлены в «Барсе».

Руководство каталонцев раздумывало насчет оказания давления на форварда, но есть опасения, что он подаст жалобу.