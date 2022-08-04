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    Тренер «Зенита» Оливейра объяснил, почему не любит «Спартак»

    Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал о своем отношении к «Спартаку».

    – «Спартак» и ЦСКА – сейчас наши главные конкуренты. А дальше посмотрим, как будет развиваться.

    – Мы в Петербурге не любим «Спартак». Ты уже прочувствовал, что это самый принципиальный соперник? Я вот видел, что ты очень сильно радуешься именно голам «Спартаку».

    – Понятно, что Питер с детства. Красного уже вообще не ношу. Понятно, что здесь «Спартак» – самый принципиальный соперник. Чувствую и знаю. На «Спартак» я реагирую очень эмоционально.

    Может, я реагирую эмоционально, потому что у нас была как‑то перепалка с Тедеско. Бывают разные эмоции.

    – Что‑то не поделили с Тедеско?

    – Такое было, да. И с Ваноли даже. Когда вничью сыграли.

    – Абаскаль более спокойный?

    – Да. Мы все реагируем с эмоциями, но всe равно нужно уважать друг друга.

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    Источник: ютуб-канал «СБГ ШОУ»

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    04.08.2022 22:10
    Комментарии4
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      Рейтинг: +14687

      Fusballer 22 минуты назад

      Кто это?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15141

      NewLife 1 час назад

      Тренеришко Оливейра интересен только ютуб-каналу «СБГ ШОУ»

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +649

      Suvorov51 1 час назад

      ВОТ ПОМОЙКА НЕ ЛЮБИТ КРАСНЫЙ ЦВЕТ, ИМ НРАВИТСЯ ГОЛУБЕНЬКИЙ, НУ А ЧТО ГОЛУБЫЕ БЛИЖЕ К ГЕЙРОПЕ

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1269

      alefreddy 1 час назад

      крыша поехала от то ли любви или нелюбви

      2
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