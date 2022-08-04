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  • Тренер «Зенита» Оливейра объяснил, почему не любит «Спартак»

Тренер «Зенита» Оливейра объяснил, почему не любит «Спартак»

4 августа 2022, 22:10
7

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал о своем отношении к «Спартаку».

– «Спартак» и ЦСКА – сейчас наши главные конкуренты. А дальше посмотрим, как будет развиваться.

– Мы в Петербурге не любим «Спартак». Ты уже прочувствовал, что это самый принципиальный соперник? Я вот видел, что ты очень сильно радуешься именно голам «Спартаку».

– Понятно, что Питер с детства. Красного уже вообще не ношу. Понятно, что здесь «Спартак» – самый принципиальный соперник. Чувствую и знаю. На «Спартак» я реагирую очень эмоционально.

Может, я реагирую эмоционально, потому что у нас была как‑то перепалка с Тедеско. Бывают разные эмоции.

– Что‑то не поделили с Тедеско?

– Такое было, да. И с Ваноли даже. Когда вничью сыграли.

– Абаскаль более спокойный?

– Да. Мы все реагируем с эмоциями, но всe равно нужно уважать друг друга.

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Источник: ютуб-канал «СБГ ШОУ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (7)
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alefreddy
1659641872
крыша поехала от то ли любви или нелюбви
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NewLife
1659644335
Тренеришко Оливейра интересен только ютуб-каналу «СБГ ШОУ»
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Fusballer
1659647273
Кто это?
Ответить
Дядя Серёжа
1659661744
Тьфу на тебя ещё раз...
Ответить
nik55
1659681114
Оливейра ты любитель лгбт
Ответить
alp
1659683585
ну как бэ уже и не особенно принципиальный ... принципиальным он был лет 20 назад, а сейчас, обычный середняк с неоправданными амбициями, хамоватым руководством и, частично, неадекватными болельщиками
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JTherry
1659683790
ответ Оливейры более корректен, чем сам вопрос от бомжей-мизантропов из ЛГБТ-Шоу...)
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