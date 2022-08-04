Тренер «Зенита» Оливейра объяснил, почему не любит «Спартак»

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал о своем отношении к «Спартаку».

– «Спартак» и ЦСКА – сейчас наши главные конкуренты. А дальше посмотрим, как будет развиваться.

– Мы в Петербурге не любим «Спартак». Ты уже прочувствовал, что это самый принципиальный соперник? Я вот видел, что ты очень сильно радуешься именно голам «Спартаку».

– Понятно, что Питер с детства. Красного уже вообще не ношу. Понятно, что здесь «Спартак» – самый принципиальный соперник. Чувствую и знаю. На «Спартак» я реагирую очень эмоционально.

Может, я реагирую эмоционально, потому что у нас была как‑то перепалка с Тедеско. Бывают разные эмоции.

– Что‑то не поделили с Тедеско?

– Такое было, да. И с Ваноли даже. Когда вничью сыграли.

– Абаскаль более спокойный?

– Да. Мы все реагируем с эмоциями, но всe равно нужно уважать друг друга.